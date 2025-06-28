Dodik: VRS smo, nažalost, izgubili pod pritiskom međunarodne zajednice, ne želimo biti dio NATO-a koji nas je bombardovao

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, tokom obraćanja povodom Vidovdana u Trebinju, ponovo je glorificirao ulogu Republike Srpske i njene vojske, osvrćući se na historijske i aktuelne teme kroz revizionistički diskurs.
Dodik je Vidovdan nazvao "svetim danom za Srbe" i naglasio da je kosovski mit ključan za opstanak srpskog naroda kroz različite historijske epohe.
- Okupljeni oko kosovskog mita, Srbi su preživjeli otomansku okupaciju, austrougarske invazije i nacističke zločine - rekao je.
Glorifikacija tzv. "VRS"
Dodik je tzv. "VRS" pripisao ključnu ulogu u "odbrani srpskog naroda" tokom rata od 1992. do 1995. godine, kojeg naziva oslobodilačkom borbom.
- VRS je časna formacija koja je branila naše kuće, historiju i crkvu - izjavio je, ignorišući presuđene ratne zločine koje su počinili pripadnici VRS-a, uključujući genocid u Srebrenici.
Dodik je kritizirao ukidanje tzv. "VRS" nakon Dejtonskog sporazuma, nazivajući to "otimanjem" međunarodne zajednice.
- Dejton je predviđao postojanje Vojske Republike Srpske, ali međunarodni faktor nas je primorao da je izgubimo - rekao je, ističući simboličnu ulogu Trećeg pješadijskog puka u Oružanim snagama BiH.
Dodik je ponovio da Republika Srpska ne želi biti dio NATO saveza, navodeći bombardovanje RS-a i Srbije tokom devedesetih kao ključni razlog. Ujedno je optužio SAD i evropske zemlje za "prodaju prostora arapskim i islamskim snagama" nakon Dejtonskog sporazuma, plasirajući neosnovane tvrdnje o organizovanom nastojanju da se Srbi "unište i rasele".