Dodik: VRS smo, nažalost, izgubili pod pritiskom međunarodne zajednice, ne želimo biti dio NATO-a koji nas je bombardovao

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, tokom obraćanja povodom Vidovdana u Trebinju, ponovo je glorificirao ulogu Republike Srpske i njene vojske, osvrćući se na historijske i aktuelne teme kroz revizionistički diskurs.

Dodik je Vidovdan nazvao "svetim danom za Srbe" i naglasio da je kosovski mit ključan za opstanak srpskog naroda kroz različite historijske epohe.

- Okupljeni oko kosovskog mita, Srbi su preživjeli otomansku okupaciju, austrougarske invazije i nacističke zločine - rekao je.

Glorifikacija tzv. "VRS"

Dodik je tzv. "VRS" pripisao ključnu ulogu u "odbrani srpskog naroda" tokom rata od 1992. do 1995. godine, kojeg naziva oslobodilačkom borbom.