Ministarstvo finansija KS odgovorilo: O isplati regresa odlučuje Vlada, Sindikat uputio novi dopis Uku

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo obavještava javnost da je 27. juna zaprimio dopis Ministarstva finansija Kantona Sarajevo kojim se potvrđuje da konačnu odluku o isplati regresa, kao i datum isplate donosi Vlada Kantona Sarajevo.

- U skladu s navedenim, Sindikat se danas zvanično obratio kabinetu premijera Kantona Sarajevo Nihadu Uku sa zahtjevom da se hitno dostave precizne informacije o planiranoj isplati regresa za sve državne službenike i namještenike.

S obzirom na sve izraženiju zabrinutost zaposlenih i prisutne sumnje u nedostatak budžetskih sredstava, podsjećaju na riječi premijera da "para ima kad se ne krade", te se nadamo da će i ovog puta Vlada djelovati u interesu svojih radnika.

Sindikat očekuje hitan odgovor i spreman je prihvatiti objavu istog putem medija ili javnih portala, kao što je to bila dosadašnja praksa, navodi se u dopisu kojeg je potpisao predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić - saopćeno je.