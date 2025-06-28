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OČEUKUJE SE HITAN ODGOVOR

Ministarstvo finansija KS odgovorilo: O isplati regresa odlučuje Vlada, Sindikat uputio novi dopis Uku

S obzirom na sve izraženiju zabrinutost zaposlenih i prisutne sumnje u nedostatak budžetskih sredstava, podsjećaju na riječi premijera da "para"

Sindikat očekuje hitan odgovor i spreman je prihvatiti objavu istog putem medija ili javnih portala. Press služba KS

A. O.

28.6.2025

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo obavještava javnost da je 27. juna zaprimio dopis Ministarstva finansija Kantona Sarajevo kojim se potvrđuje da konačnu odluku o isplati regresa, kao i datum isplate donosi Vlada Kantona Sarajevo.

- U skladu s navedenim, Sindikat se danas zvanično obratio kabinetu premijera Kantona Sarajevo Nihadu Uku sa zahtjevom da se hitno dostave precizne informacije o planiranoj isplati regresa za sve državne službenike i namještenike.

S obzirom na sve izraženiju zabrinutost zaposlenih i prisutne sumnje u nedostatak budžetskih sredstava, podsjećaju na riječi premijera da "para ima kad se ne krade", te se nadamo da će i ovog puta Vlada djelovati u interesu svojih radnika.

Sindikat očekuje hitan odgovor i spreman je prihvatiti objavu istog putem medija ili javnih portala, kao što je to bila dosadašnja praksa, navodi se u dopisu kojeg je potpisao predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić - saopćeno je. 

# KANTON SARAJEVO
# VLADA KS
# NIHAD UK
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