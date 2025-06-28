Preminuo ugledni profesor i bivši dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Željko Šain

- Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet sa velikom tugom i žalošću obavještava akademsku zajednicu i širu javnost da nas je danas zauvijek napustio naš prof. dr. Željko Šain, emeritus. Prof. dr. Željko Šain rođen je 30. decembra 1954. godine u Kaknju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1977. godine, gdje je i magistrirao 1988., te doktorirao 2004. godine. Njegova akademska karijera započela je 1980. godine upravo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, gdje je tokom decenija predanog rada napredovao do zvanja redovnog profesora. Posebnu akademsku prepoznatljivost stekao je kao prvi doktor nauka iz oblasti osiguranja u historiji Bosne i Hercegovine.

U okviru nastavnog angažmana, prof. Šain je više od 40 godina predavao na Ekonomskom fakultetu, kao i na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pri čemu je bio mentor brojnim generacijama studenata. Bio je dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u periodu od 2012. do 2016. godine, a potom i prorektor Univerziteta u Sarajevu od 2016. do 2018. godine. Pored akademskog angažmana, obavljao je značajne funkcije u javnim institucijama, među kojima se ističe članstvo u Upravnom vijeću Centralne banke BiH (2009–2015), te pozicija prvog predsjednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje u BiH.

Autor je i urednik brojnih naučnih i stručnih publikacija iz oblasti osiguranja, finansija i kvantitativne ekonomije, te aktivan učesnik u mnogim domaćim i međunarodnim projektima, konferencijama i stručnim tijelima. Profesor Šain je sa velikim entuzijazmom posljednju godinu obavljao ulogu predsjednika Alumni asocijacije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doprinoseći jačanju veze izmeðu fakulteta i bivših studenata. Prof. Šain prepoznat je kao izuzetan predavač, istraživač i stručnjak koji je dao neprocjenjiv doprinos razvoju akademske zajednice i finansijskog sistema Bosne i Hercegovine. Informacije o ukopu i komemorativnoj sjednici objavit ćemo naknadno - naveli su s Ekonomskog fakulteta.