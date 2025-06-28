U Bihaću svečano otkrivena obnovljena bista Josipa Broza Tita

U parku „88 ruža za druga Tita“ u bihaćkom naselju Luke danas je svečano otkrivena obnovljena bista Josipa Broza Tita, obnovljena zahvaljujući inicijativi i angažmanu članova Udruženja antifašista Grada Bihaća „Bihaćka republika“, u saradnji sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa Unsko-sanskog kantona. Projekat je realizovan uz podršku Savjeta Mjesne zajednice Luke, a tim povodom, historijski čas održao je direktor Muzeja Unsko-sanskog kantona, dr. sc. Dino Dupanović.

Bihać je u historiji dva puta bio suočen s prijetnjom fašizma – u Drugom svjetskom ratu i tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine – i oba puta je stao na pravu stranu. To je identitetski temelj ovog grada poručeno je tokom svečanosti.

Učesnici su naglasili da se duh antifašizma u Bihaću ne ogleda samo u historijskim činjenicama, već i u savremenim vrijednostima koje građani njeguju – otvorenost, solidarnost i otpor svakom obliku diskriminacije i ekstremizma.

Svečanom činu prisustvovali su brojni članovi Gradske organizacije SDP BiH Bihać, predstavnici Udruženja antifašista, mještani Luke, kao i građani Bihaća koji su željeli odati počast simbolu nekadašnje borbe za slobodu. Događaj je završen zajedničkim druženjem uz tradicionalni partizanski grah.