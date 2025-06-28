Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE ŠABANOVIĆ

Problem gužvi na ulazu Mostar stigao i do Parlamenta FBiH: Traži se izmjena režima rada semafora

Očekujem promptnu reakciju nadležnog javnog preduzeća, vremena smo već previše izgubili, poručio je on

Ulaz u Mostar. Fena

A. O.

28.6.2025

Brojne građane i putnike mjesecima frustriraju saobraćajne gužve koje su česte na sjevernom ulazu u Mostar, a sada je ova tema došla i na sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Zastupnik u Parlamentu FBiH Haris Šabanović (SDA), oglasio se na Facebooku i naveo da je ponovno, u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH inicirao izmjenu načina rada semafora na sjevernom ulazu u Mostar.

Objava Šabanovića. Screenshot

- Nažalost, na moju inicijativu od prije mjesec dana, iz preduzeća Ceste FBiH koje je nadležno za ovaj semafor mi nisu ni odgovorili. Činjenica je da zbog pogrešnog načina rada ovih semafora trpe svi građani Mostara, trpi privreda, turizam, pa i komunalna djelatnost. Ne mogu da se pomirim s tim da nije moguće pokušati još neke modalitete rješavanja ovog problema, jer znamo da ovako trpe baš svi. Očekujem promptnu reakciju nadležnog javnog preduzeća, vremena smo već previše izgubili – poručio je on.

Dodao je da će inače u nekim drugim metodama morati skrenuti pažnju na ovaj problem.

# PARLAMENT FBIH
# GUŽVE
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.