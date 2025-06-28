Problem gužvi na ulazu Mostar stigao i do Parlamenta FBiH: Traži se izmjena režima rada semafora

Brojne građane i putnike mjesecima frustriraju saobraćajne gužve koje su česte na sjevernom ulazu u Mostar, a sada je ova tema došla i na sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.
Zastupnik u Parlamentu FBiH Haris Šabanović (SDA), oglasio se na Facebooku i naveo da je ponovno, u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH inicirao izmjenu načina rada semafora na sjevernom ulazu u Mostar.
- Nažalost, na moju inicijativu od prije mjesec dana, iz preduzeća Ceste FBiH koje je nadležno za ovaj semafor mi nisu ni odgovorili. Činjenica je da zbog pogrešnog načina rada ovih semafora trpe svi građani Mostara, trpi privreda, turizam, pa i komunalna djelatnost. Ne mogu da se pomirim s tim da nije moguće pokušati još neke modalitete rješavanja ovog problema, jer znamo da ovako trpe baš svi. Očekujem promptnu reakciju nadležnog javnog preduzeća, vremena smo već previše izgubili – poručio je on.
Dodao je da će inače u nekim drugim metodama morati skrenuti pažnju na ovaj problem.