Problem gužvi na ulazu Mostar stigao i do Parlamenta FBiH: Traži se izmjena režima rada semafora

Brojne građane i putnike mjesecima frustriraju saobraćajne gužve koje su česte na sjevernom ulazu u Mostar, a sada je ova tema došla i na sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Zastupnik u Parlamentu FBiH Haris Šabanović (SDA), oglasio se na Facebooku i naveo da je ponovno, u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH inicirao izmjenu načina rada semafora na sjevernom ulazu u Mostar.