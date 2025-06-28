Nirmel Muratović otkrio za "Avaz" zašto je zaplakao za govornicom: Duže vrijeme izložen sam napadima, optužuju me da sam izdajnik

Muratović u razgovoru za "Avaz" pojašnjava da se radilo o prijedlogu za povećanje naknada za članove komisija i upravnih odbora, koje se nisu mijenjale već 15 do 18 godina, pa za niske naknade kvalitetni kadrovi neće da rade. Sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, ali događaji zbog kojih je pustio suzu traju već duže vrijeme.

Snimak iz Gradskog vijeća Srebrenika na kojem vijećnik Nirmel Muratović plače dok podnosi ostavku na dužnost predsjednika Komisije za izbor i imenovanja privukao je ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

- Namjera mi je bila da na taj način dođemo do stručnih i časnih ljudi. Međutim, već duže vrijeme sam izložen napadima mojih kolega, šta god da predložim. Oni me nazivaju izdajnikom, optužuju da sam prešao u Trojku, ali nisam, ja još uvijek plaćam članarinu SDA. Ni u jednu drugu stranku neću otići. Pod teretom tih napada sam i zaplakao. Ja sam još jednom prije osam godina zaplakao za vodu, sad cijeli grad nema vodu, a isto sam tražio da se to pitanje riješi. Po prirodi sam emotivan i nešto kad radim, u nešto se unesem i napravim to kako treba onda čovjeka to pogodi - kazao nam je Muratović.

Dodaje da su napadi na njega počeli nakon što nije podržao izbor rukovodstva u Gradskom vijeću, zbog čega su mu zamjerile kolege iz SDA.

- Oni me optužuju da sam srušio tu većinu zato što nisam htio da glasam da predsjedavajući bude iz HDZ-a, a za zamjenika za ovog iz DF-a. Na izvršnom sam im rekao da nema većine ako predsjedavajući ili zamjenik nije iz SDA jer mi imamo 11 vijećnika, dok NIP ima 6, SDP 5... Sada traju primitivni napadi od tih nekih botova. Ja sam osnivač SDA, i sada sam potpredsjednik Gradskog odbora Srebrenik, ali ova sad politika je neprepoznatljiva - kaže Muratović za "Avaz".

SDA ga je, kaže, suspendirala i formirala komisiju koja treba ga ga sasluša.

- Ta komisija od 12 februara kada je formirana nije me saslušala jer nemaju elemenata da mene isključe - dodaje on za "Avaz".

Odgovarajući na optužbe da se sa kolegama iz SDA razišao zbog toga što mu je Trojka obećala autopraonicu, Muratović odgovara da je privrednik, vlasnik firme koja se već 31 godinu bavi međunarodnim transportom, a vlasnik je i stovarišta građevinskog materijala. Za autopraonicu prikuplja dokumentaciju već godinu i po dana i ona nema nikakve veze s političkim previranjima u gradskom vijeću.