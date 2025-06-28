Projektna podrška i gradnja snažnije mreže saradnje: Čović i Vlajčić o projektima u poljoprivredi i evropskoj perspektivi BiH

U Ljubuškom je održan radni sastanak lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića s potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske i ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem.

Na sastanku su učestvovali i direktor Centralnog državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, te dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović.

Razgovarano je o jačanju prekogranične saradnje u području poljoprivrede, osnaživanju zajedničkih aktivnosti u sektoru šumarstva i ribarstva, te korištenju evropskih fondova za podršku ruralnim sredinama u Bosni i Hercegovini. Posebna je pažnja posvećena projektima modernizacije proizvodnje, poticanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i jačanju kapaciteta lokalnih zajednica, uz naglasak na podršku mladim proizvođačima i stvaranje uslova za dugoročno očuvanje ruralnog prostora i demografske stabilnosti.

Razmjena mišljenja

Razmijenjena su mišljenja o prioritetima održivog razvoja, unaprijeđenju zakonodavnog i strateškog okvira u poljoprivredi, provedbi reformskih ciljeva u skladu s evropskim standardima, te o nastavku saradnje u svim segmentima sektorskih politika koje povezuju dvije države i doprinose evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.

Čović je zahvalio Vladi Republike Hrvatske na kontinuiranoj podršci projektima od naročitog značaja za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, naglasivši važnost zajedničkih inicijativa koje doprinose ekonomskom razvoju.

Tržišno povezivanje

Vlajčić je nakon sastanka u izjavama za medije istaknuo važnost tržišnog povezivanja i umreženosti Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavivši kako će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske u 2026. godini raspisati program ukupne vrijednosti četiri miliona eura, kojim će se finansirati projekti razvoja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na prostoru Bosne i Hercegovine.

Sagovornici su izrazili uvjerenje kako će dalja bilateralna saradnja u poljoprivredi i srodnim sektorima, uz podršku nadležnih institucija, imati važnu ulogu u unaprijeđenju proizvodnje i ostvarivanju evropske perspektive Bosne i Hercegovine.