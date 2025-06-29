Večeras izmjena režima saobraćaja u Sarajevu zbog utrke: Evo u kojim dijelovima grada

Večeras će u periodu od 19:45 do 22:15 sati, doći do privremene izmjene režima saobraćaja u dijelovima grada Sarajeva u okviru realizacije međunarodnog sportskog događaja Imlek Protein Sarajevski cener.

Saobraćaj će biti etapno obustavljan na sljedećim lokacijama:

- Start i cilj: Parking prostor Olimpijske arene Zetra

- Trasa: Alipašina ulica – Maršala Tita – Vrbanja – Vilsonovo šetalište – Topal Osman-paše – Patriotske lige – Jezero – Betanija – povratak istom trasom do cilja kod Zetre.

Za vrijeme trajanja utrke, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo bit će raspoređeni na ključnim tačkama trase s ciljem regulacije saobraćaja i omogućavanja normalizacije prometa odmah po prolasku učesnika.

U dogovoru s nadležnim službama, predviđene su fleksibilne i etapne mjere kako bi se zadržao maksimalni protok vozila gdje god je moguće. Zahvaljujući dobroj koordinaciji s MUP-om, očekuje se da saobraćaj bude normaliziran odmah po prolasku posljednjih trkača.

Organizatori naglašavaju da je start utrke ove godine pomjeren 30 minuta kasnije, u večernje sate, upravo kako bi se smanjio utjecaj na uobičajeno kretanje građana i gužve u saobraćaju.

Građane koji se tokom utrke budu nalazili na Vilsonovom šetalištu, organizatori mole da se kreću isključivo trotoarom, kako bi se osigurala bezbjednost svih učesnika i nesmetano odvijanje događaja.