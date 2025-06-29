Stanje na putevima: Sanacioni radovi u toku

U toku su sanacioni radovi, zbog čega se saobraća usporeno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Izdvajamo radove na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Kladanj-Vlasenica (u mjestu Vitalj), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Zadržavanja za putnička vozila na ostalim graničnim prelazima su od 15 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Za vrijeme održavanja manifestacije „515 Dani Ajvatovice“ danas do 24 sata zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na području Srednjobosanskog kantona.

Zbog održavanja biciklističke trke, danas će se u vremenu od 11 do 15 sati saobraćati usporeno (jednom trakom), na magistralnom putu M-17.1 Zavidovići-Banovići-Zavidovići. Molimo vozače da na ovoj dionici voze opreznije i da poštuju upute ovlaštenih lica iz pratnje.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).