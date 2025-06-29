Kako je govorio dr. Solaković: "Je li smisao života da žderem i pijem, nabildao mišiće, a nalazi mu za intezivnu njegu"

Sarajevo i BiH je jutros dočekala vijest da nas je napustio ugledni hirurg prof. dr. Emir Solaković.

Dr. Solaković je govorio tako da ga razumije cijeli svijet. U jednom intervjuu je govorio o smislu života. Kroz svoje direktne i pomalo smiješne rečenice bosanskom čovjeku je u brk govorio da su navike loše po zdravlje.

Opet u drugom intervjuu je govorio o bilderima, koji ne izlaze iz teretane i kojima je mišićna masa na prvom mjestu.

Sigurno je da će izjave dr. Solakovića ostati da žive, dugo, dugo...