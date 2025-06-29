Konaković komentirao Trampovu odluku o sankcijama: Ovo je jasna poruka svima koji se nadaju haosu

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) donio je odluku da produži vanredne mjere koje se odnose na Zapadni Balkan, a ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković (NiP) pozdravio je tu odluku.

Kako su saopćili iz NiP-a, Konaković smatra da je Tramp ovom odlukom jasno poslao poruku da će SAD ostati snažno angažirane na očuvanju mira i stabilnosti u ovom dijelu svijeta i na tome im je posebno zahvalan.

- Američko liderstvo je od vitalne važnosti za očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Posebno je važno što predsjednik Tramp, fokusirajući se u svojoj vanjskoj politici na očuvanje mira i stabilnosti, šalje snažnu poruku svim domaćim akterima na Zapadnom Balkanu o važnosti rada na očuvanju mira i stabilnosti - dodaje Konaković.

Bivši američki predsjednik Džordž Buš (Georg Bush) mlađi je 2001. uveo vanredne mjere za Zapadni Balkan. Svi predsjednici poslije Buša mlađeg, uključujući Trampa u prvom mandatu, produžavali su ovu odluku. Ova odluka, između ostalog, podrazumijeva i objavu tzv. crne liste osoba i organizacija koje su pod sankcijama SAD zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prijetnje nacionalnoj sigurnosti i interesima SAD-a.

Prema Konakovićevim riječima, istovremeno, s posebnim interesom i pažnjom primio je Trampovu informaciju o nedavnim agresivnim planovima Srbije prema Kosovu.

- Ohrabruje reakcija američke administracije predvođene predsjednikom Trampom, koja insistira na miru i očuvanju stabilnosti. Takve informacije pozivaju na porez i budnost jer jasno ukazuju na izvore nestabilnosti na ovom području - ocijenio je.

Ostajući posvećeni saradnji sa SAD-om, kako je izjavio, vjeruje da će svi politički akteri u Bosni i Hercegovini snažno raditi na putu Bosne i Hercegovine u NATO članstvo, za koje je ocijenio da se pokazuje kao vitalni interes za očuvanje mira stabilnosti.

Kako je poručio, svakim protivljenjem i potkopavanjem tog puta, ma od koga dolazilo, šalje se jasna poruka o postojanju snaga koje se nadaju nestabilnosti i haosu kako bi u ovaj region dovele druge međunarodne aktere, saopćili su iz NiP-a.