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SELO NA OZRENU

Ministar Dizdar oštro osudio ubistvo starice: "Napadi na povratnike su apsolutno nedopustivi"

Počinioci moraju sankcionisani najstrožim kaznama kako se ovakva nedjela nikada više ne bi ponovila, napisao je

Dizdar: Duboko sam potresen. Fena

Dž. R.

29.6.2025

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, oglasio se na svom Facebook profilu povodom ubistva starice u povratničkom selu na Ozrenu. Tom prilikom je poručio da najoštrije osuđuje napad i poziva na odgovornost.

- Duboko sam potresen i najoštrije osuđujem svirepi napad na staricu u povratničkom selu kod Lukavca, koji je rezultirao njenom smrću. Ovaj tragični događaj još jednom ukazuje na potrebu za snažnijom zaštitom povratnika i bržim institucionalnim reakcijama.

Pozivam nadležne institucije da hitno i temeljito istraže ovaj slučaj i osiguraju da počinilac bude priveden pravdi.

Napadi na povratnike su apsolutno nedopustivi i moraju biti sankcionisani najstrožim kaznama kako se ovakva nedjela nikada više ne bi ponovila - napisao je Dizdar.

Podsjećamo, u selu Rovine na Ozrenu kod Lukavca, sinoć je ubijena povratnica srpske nacionalnosti, starica rođena 1949. godine koja je živjela sama u ovom planinskom selu.

Uviđaj je započet jučer, a nastavlja se i danas, potvrđeno je iz MUP-a TK.

# UBISTVO
# NERIN DIZDAR
# FEDERALNI MINISTAR RASELJENIH LICA I IZBJEGLICAŽ
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