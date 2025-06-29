Ministar Dizdar oštro osudio ubistvo starice: "Napadi na povratnike su apsolutno nedopustivi"

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, oglasio se na svom Facebook profilu povodom ubistva starice u povratničkom selu na Ozrenu. Tom prilikom je poručio da najoštrije osuđuje napad i poziva na odgovornost.

- Duboko sam potresen i najoštrije osuđujem svirepi napad na staricu u povratničkom selu kod Lukavca, koji je rezultirao njenom smrću. Ovaj tragični događaj još jednom ukazuje na potrebu za snažnijom zaštitom povratnika i bržim institucionalnim reakcijama.

Pozivam nadležne institucije da hitno i temeljito istraže ovaj slučaj i osiguraju da počinilac bude priveden pravdi.

Napadi na povratnike su apsolutno nedopustivi i moraju biti sankcionisani najstrožim kaznama kako se ovakva nedjela nikada više ne bi ponovila - napisao je Dizdar.