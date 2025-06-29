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Video / Panonska jezera su krcata: Obaraju se rekordi, svi uživaju u kompleksu slanih jezera

Nakon što je jučer bilo nešto oblačnije vrijeme, pa su Panonska jezera bila poluprazna, danas je viđen potpuno drugačiji ambijent

Panonska jezera - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+17
A. Bešić

29.6.2025

I ovog ljeta na Panonskim jezerima obaraju se svi rekordi, a najbolji primjer toga je i današnji dan.

Nakon što je jučer bilo nešto oblačnije vrijeme, pa su Panonska jezera bila poluprazna, danas je viđen potpuno drugačiji ambijent.

Sve je bilo krcato od brojnih Tuzlaka, ali i turista koji su došli iz svih krajeva BiH da posjete ovo kupalište.

Reporter "Avaza" posjetio je kompleks slanih jezera, inače jedini takav u Evropi.

Pogledajte šta je zabilježio u galeriji fotografija i videosnimku.

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# TUZLA
# PANONSKA JEZERA
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