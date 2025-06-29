Video / Panonska jezera su krcata: Obaraju se rekordi, svi uživaju u kompleksu slanih jezera

I ovog ljeta na Panonskim jezerima obaraju se svi rekordi, a najbolji primjer toga je i današnji dan.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Nakon što je jučer bilo nešto oblačnije vrijeme, pa su Panonska jezera bila poluprazna, danas je viđen potpuno drugačiji ambijent
I ovog ljeta na Panonskim jezerima obaraju se svi rekordi, a najbolji primjer toga je i današnji dan.
Nakon što je jučer bilo nešto oblačnije vrijeme, pa su Panonska jezera bila poluprazna, danas je viđen potpuno drugačiji ambijent.
Sve je bilo krcato od brojnih Tuzlaka, ali i turista koji su došli iz svih krajeva BiH da posjete ovo kupalište.
Reporter "Avaza" posjetio je kompleks slanih jezera, inače jedini takav u Evropi.
Pogledajte šta je zabilježio u galeriji fotografija i videosnimku.
POTVRDIO MUP SBK
ZLOUPOTREBA RESURSA
JULSKO IZNENAĐENJE