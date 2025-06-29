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PREDSJEDNIK RS

Žestoka reakcija Dodika na ubistvo starice Jele Pejić: Atmosfera linča koju stvara političko Sarajevo uzela nevin život

Istražni organi još utvrđuju motive ovog stravičnog zločina

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

S. S.

29.6.2025

Dok istražni organi još utvrđuju motive stravičnog ubistva starice Jele Pejić iz sela kod Lukavca, tačnije na Ozrenu, oglasio se predsjednik RS Milorad Dodik.

- Ubistvo Jele Pejić, Srpkinje koja se vratila u svoje selo Rukavine, strašan je zločin, ali i poruka svim Srbima da im samo RS može garantovati miran i siguran život.

Atmosfera linča i progona koju stvara političko Sarajevo uzela je još jedan nevin život. Pred ovim zločinom padaju u vodu sve priče o multietničnosti, razumijevanju i poštovanju razlika.

Bošnjački političari svojom ratnohuškačkom retorikom podstiču mržnju, a mržnja rađa zločine. Očekujem da nadležni organi u Federaciji BiH uhapse i najstrože kazne počinioca ovog zlodjela, ili će i on biti proglašen braniteljem za kojeg pravda ne postoji - naveo je Dodik.

# LUKAVAC
# MILORAD DODIK
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