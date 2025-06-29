Žestoka reakcija Dodika na ubistvo starice Jele Pejić: Atmosfera linča koju stvara političko Sarajevo uzela nevin život

Dok istražni organi još utvrđuju motive stravičnog ubistva starice Jele Pejić iz sela kod Lukavca, tačnije na Ozrenu, oglasio se predsjednik RS Milorad Dodik.

- Ubistvo Jele Pejić, Srpkinje koja se vratila u svoje selo Rukavine, strašan je zločin, ali i poruka svim Srbima da im samo RS može garantovati miran i siguran život.

Atmosfera linča i progona koju stvara političko Sarajevo uzela je još jedan nevin život. Pred ovim zločinom padaju u vodu sve priče o multietničnosti, razumijevanju i poštovanju razlika.

Bošnjački političari svojom ratnohuškačkom retorikom podstiču mržnju, a mržnja rađa zločine. Očekujem da nadležni organi u Federaciji BiH uhapse i najstrože kazne počinioca ovog zlodjela, ili će i on biti proglašen braniteljem za kojeg pravda ne postoji - naveo je Dodik.