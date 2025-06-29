Bećirović najoštrije osudio monstruozno ubistvo starice na Ozrenu

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović najoštrije je osudio monstruozno ubistvo starice u povratničkom selu na području planine Ozren.

- Duboko me je potresla vijest o gnusnom zločinu u povratničkom selu na Ozrenu kod Lukavca. Nadležni organi moraju u najkraćem roku utvrditi uzroke smrti povratnice Jele Pejić. Svirepo ubistvo nedužne povratnice zaslužuje najoštriju osudu i kaznu.

Povratnici na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine moraju imati punu sigurnost i zaštitu. Nadležne institucije imaju obavezu da osiguraju uslove u kojima se nijedan građanin neće osjećati nezaštićeno ili ugroženo. Pravo na siguran povratak zagarantirano je Aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustavom BiH.

Nadležne policijske i pravosudne institucije pozivam da hitno djeluju, u najkraćem roku otkriju i najstrožijom kaznom sankcioniraju počinioca ovog teškog krivičnog djela. Izražavam najdublje saučešće porodici ubijene Jele Pejić - naveo je Bećirović.