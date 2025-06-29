Miličević: Koliko još novca treba da potrošite da bi vas neko primio na hodniku?

Vlast baca desetine miliona KM na lobiranje, a sve dublje gura RS u izolaciju. Izjavio je ovo predsjednik SDS-a Milan Miličević.

- Vlast u Republici Srpskoj ponovo bez srama planira baciti novac građana u crnu rupu zvanu „lobiranje“. Još 40 miliona maraka, uz desetine miliona već potrošenih prethodnih godina, ide u džepove stranih firmi i posrednika čiji jedini rezultat je – drastično pogoršan položaj RS u svijetu - kaže Miličević.

Otvorena pljačka

Predsjednik SDS-a navodi da ovo više nije pitanje bahatosti, nego otvorene pljačke.

- Godinama nas ubjeđuju da plaćaju lobiste zbog „snaženja pozicije RS“. A šta smo dobili za te milione? Sankcije. Zabrane ulaska. Sramotu. Izolaciju. Javnu prozivku od strane najvažnijih međunarodnih faktora. Umjesto otvorenih vrata – zid. Umjesto saradnje – blokirani projekti za razvoj, blokirane investicije. I to sve u režiji jednog čovjeka koji vodi ličnu bitku, a sve račune šalje građanima - jasan je Miličević.

Prema njegovim riječima, ne postoji ni jedan jedini dokaz o koristi od ovih „predstavništava“ i „lobističkih ugovora“.

- RS se ne razvija, ne dobija podršku, ne privlači investicije. Ali dobija nove račune, jer ova vlast svaku krizu koju sama izazove pokušava platiti novcem naroda. Koliko još novca treba da potrošite da bi vas neko primio na hodniku, a da se to predstavi kao diplomatski uspjeh - pita Miličević.

On kaže da ne možemo dozvoliti da se sve ovo krije iza floskula o „očuvanju institucija“ i „zaštiti RS“.

- Ovo nije borba za interese Republike Srpske – ovo je borba za goli politički opstanak jedne korumpirane vlasti koja nas vodi u dužničko ropstvo i sve dublju međunarodnu izolaciju. Jedina institucija koju ova vlast želi sačuvati je fotelja", ističe predsjednik SDS-a.

Miličević navodi da je svaki novi milion za lobiranje direktan udar na interese naroda i najočitiji dokaz da se ova vlast ne bori za Republiku Srpsku, nego samo za sebe.

Pumpanje para

- Narodna skupština ne smije postati mašina za pumpanje para u propalu političku avanturu. Pozivam sve narodne poslanike da podignu glas protiv ovog sramnog prijedloga, a građane da ne dozvole da ih ponovo prevare – jer ovo nije borba za Srpsku, već borba režima za opstanak u izolaciji koju su sami stvorili - kaže Miličević i zaključuje da je vrijeme da ovome dođe kraj.

"Građani Republike Srpske neće više da plaćaju nečiji strah od posljedica svoje neodgovornosti i manjka političke i diplomatske mudrosti."