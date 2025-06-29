Ministar Dizdar posjetio mjesto u kojem je stradala starica: Dojmovi o okolnostima djeluju drugačije od jutrošnjih

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio je povratničko mjesto Panjik u Lukavcu, gdje se na licu mjesta upoznao sa situacijom i pružio podršku porodici i zajednici.

- Prema informacijama, dojmovi u vezi sa okolnostima ovog slučaja trenutno djeluju drugačije od jutrošnjih. Ipak, bez obzira na sve okolnosti, ovaj slučaj mora biti u potpunosti rasvijetljen, a javnost pravovremeno i istinito informisana. Očekujem da nadležne institucije hitno i temeljito utvrde sve činjenice u interesu javnosti i uznemirene povratničke zajednice.

Ovom prilikom razgovarao sam i sa načelnicima općina Lukavac i Petrovo, Edinom Delićem i Ozrenom Petkovićem, gdje smo se saglasili o potrebi zajedničkog djelovanja s ciljem povećanja sigurnosti povratnika. Dogovorena je saradnja na projektu instalacije videonadzora u povratničkim mjestima kako bi se spriječile ovakve i slične situacije u budućnosti. Razgovarali smo i sa lokalnim svećenikom Radoslavom Milanovićem, protojerejem-stavroforom crkve Sv. Petra i Pavla, o stanju povratničke zajednice.

Svećenika sam informisao da će Ministarstvo osigurati sredstva za završne građevinske radove na ovoj crkvi, kako bismo i na ovaj način iskazali podršku institucija ovoj vrijednoj povratničkoj zajednici - naveo je Dizdar.