Poznat termin komemoracije i sahrane profesoru Željku Šainu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavio je da će komemoracija profesoru emeritusu Željku Šainu biti održana sutra u 11:30 sati u Rektoratu UNSA.

Sahrana će također biti održana sutra u 13:45 sati na gradskom groblju "Bare".

- S dubokim bolom i iskrenim poštovanjem obavještavamo akademsku i širu javnost da nas je napustio profesor emeritus, prof. dr. Željko Šain. Odlaskom prof. dr. Željka Šaina, Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet izgubio je istinskog akademskog velikana, a naša zemlja uglednog intelektualca i čovjeka visokih moralnih vrijednosti.

Njegova predanost znanju, nauci i razvoju institucija Bosne i Hercegovine ostavila je dubok trag u akademskoj zajednici i društvu u cjelini. U ime Uprave, profesora, saradnika, studenata i svih zaposlenika Fakulteta, upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. Neka Vam je vječna slava i hvala poštovani Profesore - naveli su s Ekonomskog fakulteta.