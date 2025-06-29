Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIVŠI DEKAN EFSA

Poznat termin komemoracije i sahrane profesoru Željku Šainu

Odlaskom prof. dr. Željka Šaina, Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet izgubio je istinskog akademskog velikana

Facebook

S. S.

29.6.2025

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavio je da će komemoracija profesoru emeritusu Željku Šainu biti održana sutra u 11:30 sati u Rektoratu UNSA.

Sahrana će također biti održana sutra u 13:45 sati na gradskom groblju "Bare".

- S dubokim bolom i iskrenim poštovanjem obavještavamo akademsku i širu javnost da nas je napustio profesor emeritus, prof. dr. Željko Šain. Odlaskom prof. dr. Željka Šaina, Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet izgubio je istinskog akademskog velikana, a naša zemlja uglednog intelektualca i čovjeka visokih moralnih vrijednosti.

Njegova predanost znanju, nauci i razvoju institucija Bosne i Hercegovine ostavila je dubok trag u akademskoj zajednici i društvu u cjelini. U ime Uprave, profesora, saradnika, studenata i svih zaposlenika Fakulteta, upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama. Neka Vam je vječna slava i hvala poštovani Profesore - naveli su s Ekonomskog fakulteta.

# EFSA
# ŽELJKO ŠAIN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.