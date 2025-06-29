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ISPOVIJEST

Zet mrtve starice s Ozrena: Unuk pronašao moju punicu bez odjeće na drvima, usplahireni smo i pogubljeni

Odbor za zaštitu prava Srba pozvao je Tužilaštvo da objasni kako je žena navodno pronađena potpuno naga, ako je umrla prirodnom smrću

Branislav Mihajlović. RTRS

S. S.

29.6.2025

Povratnicu Јelu Pejić na Ozrenu sa povredama na tijelu i bez odjeće ispred kuće u kojoj je živjela, jučer u popodnevnim satima pronašao je njen unuk, rekao je zet Јele Pejić, Branislav Mihajlović.

- On se vratio brzo, bukvalno trčeći. I kada je dotrčao do mene, bio je sav usplahiren i izgubljen. Prvo sam pomislio: Trava je velika da ga nije zmija ujela, međutim on je rekao da je babu, tj. moju punicu našao mrtvu na drvima. Međutim kad mi je rekao da ju je našao golu, bez garderobe, onda sam se bukvalno pogubio - ispričao je Mihajlović za RTRS.

Podsjetimo, iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona danas poslijepodne saopćili su preliminarne rezultate obdukcije tijela Jele Pejić i naveli kako smrt nije nastupila kao posljedica primjene sile neke druge osobe, te da se ne radi o ubistvu.

- Prema preliminarnim rezultatima obdukcije, koje je vještak sudske medicine usmeno saopćio dežurnom tužiocu, smrt starice Jelene Pejić (rođena 1949. godine), čije tijelo je pronađeno u porodičnoj kući na Ozrenu, nije nastupila kao posljedica primjene sile neke druge osobe i ne radi se o ubistvu - naveli su iz Tužilaštva.

Odbor za zaštitu prava Srba pozvao je Tužilaštvo da objasni kako je žena navodno pronađena potpuno naga, ako je umrla prirodnom smrću.

- Nije moguće da se sama obnažila, pa onda dobila srčani udar i umrla - saopštili su iz Odbora.

# LUKAVAC
# BRANISLAV MIHAJLOVIĆ
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