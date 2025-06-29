U Bihaću održana Internacionalna plesna revija: "Virus" pokazao zašto nosi epitet najtrofejnijeg kluba

U punoj sportskoj dvorani Luke u Bihaću, sinoć je održana 13. Internacionalna plesna revija u organizaciji Sportsko-plesnog centra “Virus”.
DVORANA LUKE ISPUNJENA
Na sceni su nastupili plesači uzrasta od 5 do 45 godina, koji su pokazali da ples uistinu ne poznaje granice
U punoj sportskoj dvorani Luke u Bihaću, sinoć je održana 13. Internacionalna plesna revija u organizaciji Sportsko-plesnog centra “Virus”.
Tokom 81 minute plesa, ovaj najtrofejniji plesni klub u BiH još jednom je pokazao zašto nosi taj epitet.
Publika je imala priliku uživati u raskošnom programu koji je obuhvatio različite plesne stilove - od show dancea, savremenog plesa i latina, do hip hopa, stepa i jazza.
Na sceni su nastupili plesači uzrasta od 5 do 45 godina, koji su pokazali da ples uistinu ne poznaje granice.
Pored domaćina plesnog kluba Virus, svoje spektakularne plesne pokrete pokazali su i mnogi gosti: plesni klub Lambada iz Splita, plesni klub Just dance iz Sarajeva, plesni klub Mega Blast iz Velike Gorice i plesni klub Hipnotic iz Bosanske Krupe.
Plesna revija koja spaja generacije i regije režirala je iskusna i karizmatična Dijana Jajčević, žena čije ime već godinama stoji kao sinonim za plesnu umjetnost, ne samo u BiH, već i šire.
Manifestacija je još jednom potvrdila da Bihać, grad na rijeci Uni živi i diše za ples.