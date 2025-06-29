Otvaranje novog mosta preko Save ponovo prolongirano, Hrvatska nije završila radove

Na graničnom prijelazu Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i dalje traju višesatna čekanja i dugačke kolone, a takvo stanje će se, prema svemu sudeći, nastaviti i u narednim mjesecima.

Razlog su kašnjenja u Hrvatskoj u vezi sa završetkom radova na brzoj cesti Okučani – granica BiH i izgradnji novog graničnog prelaza. Iako se očekivalo da će novi prijelaz biti otvoren tokom ljeta, sada je jasno da se to neće dogoditi prije jeseni.

Prije dva mjeseca iz “Hrvatskih cesta” najavili su da se projekt nalazi u završnoj fazi i da će uskoro biti pokrenut postupak za dobijanje upotrebne dozvole. Međutim, ovog mjeseca objavljeno je da se završetak radova pomjera za kraj jula, i to zbog izmjena građevinske dozvole i povećanog obima radova.

Nakon završetka građevinskih radova, uslijedit će proces pribavljanja upotrebne dozvole, ali nije poznato koliko će on trajati. U međuvremenu se nastavljaju završni radovi na objektima, polaganje završnog sloja asfalta i opremanje saobraćajnice.

Ministarstvo finansija Hrvatske potvrdilo je krajem maja da su konstruktivni i građevinsko-obrtnički radovi na objektima novog prijelaza završeni, te da sada slijedi opremanje za rad graničnih službi. Otvaranje prijelaza će se koordinisati s nadležnim službama BiH.

Glavni nadzorni inženjer Ernest Ević najavio je da se do 2026. godine planira i završetak druge dionice brze ceste, koja će omogućiti direktno uključenje sa granice na naplatne kućice Okučani i dalje na autoput A3. Do tada će se, nakon prelaska granice, vozači i dalje morati voziti nekoliko kilometara lokalnim putem do priključenja na autoput.

Ovaj infrastrukturni projekat trebao bi značajno rasteretiti centar Bosanske Gradiške, kroz koji trenutno prolazi veliki broj vozila. BiH je svoje obaveze završila ranije – novi granični prijelaz i most na Savi izgrađeni su još 2022. godine i već posjeduju upotrebnu dozvolu.