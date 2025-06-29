Hurtić: Jurišić je falsifikovala potpis na putnim nalozima, s prošlog radnog mjesta mi govore da se više ne vraća

U mjestu Ozren kod Lukavca pronađena je mrtva žena srpske nacionalnosti. Iz Tužilaštva TK su objavili kako nije riječ o ubistvu, već da je žena preminula usljed povreda vrata prilikom pada. O ovoj temi, ali i o optužbama koje je njegova zamjenica, Duška Jurišić, uputila na njegov račun govorio je ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić u emisiji „Istraga sedmice“.
- Sinoć se to desilo. Jutros su saopštili da je to osoba srpske nacionalnosti koja je podlegla usred povreda. Insistirao sam da entitetski parlamenti usvoje zakon da krivično djelo protiv ljudi koji su se vratili na svoje ognjište budu više kažnjiva nego je to slučaj sada. Imali smo onaj slučaj prije dvije godine, ubistvo povratnika u Derventi. Imamo sada drugu verziju ovog slučaja u Ozrenu - rekao je na početku emisije Hurtić.
Duška Jurišić je optužila Hurtića za mobing. Ministar ističe kako je interesantno da kada je dao ljudima u Ministarstvu da istraže šta je Jurišić radila, dobili su konkretne rezultate.
- Interesantno je da je prvo napisala prazan stol. Kada sam dao ljudima u Ministarstvu da izvade gdje je sve gostovala vidjeli smo šta je radila. Ne možete obilaziti, a govoriti da ništa ne radite. Duška radi ono što misli da treba raditi u Ministarstvu. Kada je došla, dobila je projekat od milion eura, da vodi medijski projekat.
Tvrdi kako je Jurišić falsifikovala potpis na nalozima za putovanja i kako je njen vozač uhvaćen radarom u Mostaru, a trebao je biti po Sarajevu.
- Falsifikovala je svoj potpis na nalozima za putovanja. Njen vozač piše taj nalog. Putni nalog je potpisala da je vozač vozao po Sarajevu, a uhvaćen radarom u Mostaru i TAG-om u Tarčinu. Vozač je odgovoran a ona je potpisala da je saglasna sa tim. Zašto je potpisala da je vozač bio u Sarajevu a bili u Mostaru, Konjicu i drugim mjestima. Imaju indicije da je sipano gorivo kada je automobilom pređeno 0 km.
Hurtić ističe kako uopšte nema problema sa Jurišić te da mu govore, tamo gdje je ranije radila njegova zamjenica, "da je ne vraća". Podsjetio je na slučaj iz Njemačke kada je dobila poziv da bude posmatrač na izborima, što, kako kaže, nije u nadležnosti Ministarstva.
- Nemam ja problem s njom. Tamo gdje je radila kažu mi da se više ne vraća. Imaju sve odluke gdje me je mijenjala, a nije htjela da ode na jedan odbor gdje smo je slali. To što je došlo iz Njemačke nije bilo u vezi ljudskih prava. Kada joj napišem nalog moram joj dati dnevnicu. Ona je otišala gore, a ne može otići kao zamjenica. Par puta me je mijenjala na sjednicama Vijeća ministara. Što da je šaljem na sjednice kada sam skoro uvijek tu!? Kada nema „naših“ tačaka onda ne šaljemo nikoga - zaključio je Hurtić.