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IZVJEŠTAJ IZ PORODILIŠTA

U Sarajevu rođeno 14, na UKC RS sedam, u Mostaru jedna beba

U Kantonalnoj bolnici Zenica rođene su tri bebe, dva dječaka i djevojčica

Bebe u bolnici. Facebook

Piše: Amila Ovčina

30.6.2025

Na porođajnom odjelu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu tokom protekla 24 sata rođeno je deset beba, šest djevojčica i četiri dječaka, dok je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu rođeno tri djevojčice i dječak.

U Kantonalnoj bolnici Zenica rođene su tri bebe, dva dječaka i djevojčica.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Safet Mujić" u Mostaru rođen je dječak.

Na Univerzitetsko kliničkom centru RS rođeno je sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice.

U Kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" u Bihaću i u Općoj bolnici Konjic tokom posljednja 24 sata nije bilo poroda. 

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