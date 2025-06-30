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NJIH OSAM

Danas delegati podnose zahtjev za novu hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Sigurno da ćemo se potruditi da na dnevni red stavimo sve što bi značilo deblokadu institucija BiH, kaže Vuković

Dom naroda PSBiH. Hazim Aljović/FENA

A. O.

30.6.2025

Osam delegata koji čine novu većinu u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najavili su kako će danas predati zahtjev za novu hitnu sjednicu na kojoj bi, između ostalog, trebalo da se raspravlja o smjenama kadrova SNSD-a u Domu naroda i Vijeća ministara BiH.

- Sigurno da ćemo se potruditi da na dnevni red stavimo sve što bi značilo deblokadu institucija BiH u prvom redu Doma naroda, Vijeća ministara BiH koji se nalazi u ovakvom stanju već duži vremenski period - rekao je za BHT1 Nenad Vuković, delegat u Klubu Srba u Domu naroda PSBiH.

Za 17. juli najavljen je, ali ne i zakazan, nastavak 16. redovne sjednice Doma naroda koja je također zbog nedostatka kvoruma prekinuta 29.maja.

Prva tačka dnevnog reda i ove je sjednice je prijedlog HDZ-a o izmjenama Izbornog zakona. Dakle tačka, koja je bila razlog ili iskorištena kao razlog, prekida hitne sjednice. U svakom slučaju očekuje nas vrlo interesantna sjednica. Pod uslovom da se uopće održi. 

# SJEDNICA
# DOM NARODA PS BIH
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