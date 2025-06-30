Danas delegati podnose zahtjev za novu hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Osam delegata koji čine novu većinu u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najavili su kako će danas predati zahtjev za novu hitnu sjednicu na kojoj bi, između ostalog, trebalo da se raspravlja o smjenama kadrova SNSD-a u Domu naroda i Vijeća ministara BiH.

- Sigurno da ćemo se potruditi da na dnevni red stavimo sve što bi značilo deblokadu institucija BiH u prvom redu Doma naroda, Vijeća ministara BiH koji se nalazi u ovakvom stanju već duži vremenski period - rekao je za BHT1 Nenad Vuković, delegat u Klubu Srba u Domu naroda PSBiH.