Crnadak: Narodna skupština RS sutra usvaja zakon kojim se uvodi "prijeki sud", formira se tajna služba

Potpredsjednik PDP-a i narodni poslanik Igor Crnadak oglasio se povodom sutrašnje sjednice Narodne skupštine RS.

On je poručio da režim sutra usvaja zakon o prijekom sudu, te da počinje totalna represija.

- Upravo smo primili dopunu dnevnog reda sutrašnje sjednice Narodne skupštine RS, a to je Zakon o zaštiti ustavnog uređenja RS, po hitnom postupku. Radi se o formalizovanju tzv. prijekog suda, kojim će svi kritičari režima biti stavljeni pod špijunsko-policijsku kontrolu i na bazi kojeg će se svako ko se ne sviđa vlastima moći brzopotezno strpati u zatvor. Kao prvo, zakon praktično suspenduje sve druge zakone RS, jer se u članu 2. navodi da ako postoji neasaglasnost sa bilo kojim drugim zakonom, primjenjuje se ovaj "specijalni" zakon – navodi Crnadak.

Poručio je da ovim diktatorskim zakonom formira se Specijalno tužilaštvo za zaštitu ustavnog uređenja, sa glavnim specijalnim tužiocem na čelu, koji može od svih drugih tužilaštava u RS preuzimati predmete, čime je novo Specijalno tužilaštvo stavljeno iznad svih drugih pravosudnih institucija.