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Crnadak: Narodna skupština RS sutra usvaja zakon kojim se uvodi "prijeki sud", formira se tajna služba

RS postaje i zvanično policijska država sa ovim zakonom, uz već poznati kineski softver za nadzor komunikacija građana, navodi Crnadak

Igor Crnadak. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

30.6.2025

Potpredsjednik PDP-a i narodni poslanik Igor Crnadak oglasio se povodom sutrašnje sjednice Narodne skupštine RS.

On je poručio da režim sutra usvaja zakon o prijekom sudu, te da počinje totalna represija.

- Upravo smo primili dopunu dnevnog reda sutrašnje sjednice Narodne skupštine RS, a to je Zakon o zaštiti ustavnog uređenja RS, po hitnom postupku. Radi se o formalizovanju tzv. prijekog suda, kojim će svi kritičari režima biti stavljeni pod špijunsko-policijsku kontrolu i na bazi kojeg će se svako ko se ne sviđa vlastima moći brzopotezno strpati u zatvor. Kao prvo, zakon praktično suspenduje sve druge zakone RS, jer se u članu 2. navodi da ako postoji neasaglasnost sa bilo kojim drugim zakonom, primjenjuje se ovaj "specijalni" zakon – navodi Crnadak.

Poručio je da ovim diktatorskim zakonom formira se Specijalno tužilaštvo za zaštitu ustavnog uređenja, sa glavnim specijalnim tužiocem na čelu, koji može od svih drugih tužilaštava u RS preuzimati predmete, čime je novo Specijalno tužilaštvo stavljeno iznad svih drugih pravosudnih institucija.

Objava na Facebooku. Screenshot

Formira se i specijalna tajna služba, odnosno služba za zaštitu ustavnog uređenja, čije se nadležnosti navode u članu 13, dodao je.

- Zadaci nove "službe državne bezbjednosti RS" propisani ovim zakonom najviše podsjećaju na poslove koje su nekada obavljali Štazi ili Sekuritate. Stariji dobro znaju o čemu se radi, a mlađi neka provjere na google. RS postaje i zvanično policijska država sa ovim zakonom, uz već poznati kineski softver za nadzor komunikacija građana i praćenje privatnih naloga na društvenim mrežama, te uz ukidanje finansiranja političkih partija, koje je već na snazi. Ovaj zakon je priprema za "goli otok 21.vijeka", ali moja poruka građanima Republike Srpske je da se ne plaše i da budu hrabri, da mi koji se borimo nećemo odustati, jer su ovdje bili i gori zlotvori i uzurpatori od ovih današnjih, pa je naš narod pobijedio i odbranio svoju slobodu. Živjela Srpska – zaključio je Crnadak. 

# NSRS
# IGOR CRNADAK
# PDP
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