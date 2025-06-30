Posmrtni ostaci 11 žrtava spremni za ukop na kolektivnoj dženazi u Tihovićima

Posmrtni ostaci 11 žrtava iz Tihovića spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će se klanjati u petak, 4. jula 2025. godine u Šehidskom mezarju Tihovići.

Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koji su ubijeni na području Tihovića, općina Vogošća, u maju 1992. godine. Posmrtni ostaci ovih žrtava su ekshumirani 1996. godine kada su i identifikovani klasičnom metodom odnosno metodom prepoznavanja.

Revizijom mrtvačnica koja je rađena proteklih godina i tokom koje su ponovo uzimani uzorci sa posmrtnih ostataka, dobiveni su DNK nalazi za žrtve koje su već ukopane u Tihovićima te je na taj način utvrđeno da je došlo do zamjene identiteta odnosno greški prilikom klasičnih identifikacija.

Stoga, posmrtni ostaci ovih žrtava su reekshumirani tokom 2020. i 2022. godine kako bi se potvrdio njihov identitet putem DNK analize, a po pristizanju DNK nalaza i zvaničnom identifikacijom od strane porodica. Nakon identifikacije porodice su dale saglasnost za ukop ovih žrtava na kolektivnoj dženazi u Šehidskom mezarju Tihovići.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana je Halać Mujo, rođen 1937 godine. On je imao 55 godina u času smrti. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana jeste Hadžić Esad, rođen 1968 godine. On je imao svega 24 godine kada je ubijen.

Tako, u petak će se ukopati;

1. Hadžić (Mehmed) Esad, rođen 1968. godine;

2. Hadžić (Osman) Kasim, rođen 1947. godine;

3. Halać (Ahmed) Bešir, rođen 1963. godine;

4. Halać (Sulejman) Fehim, rođen 1961. godine;

5. Halać (Osman) Mujo, rođen 1937. godine;

6. Halać (Mujo) Sefer, rođen 1962. godine;

7. Halać (Suljo) Sulejman, rođen 1938. godine;

8. Hero (Mehmed) Sejad, rođen 1961. godine;

9. Kahriman (Mujo) Ibrahim, rođen 1939. godine;

10. Kahriman (Hamdo) Sead, rođen 1961. godine;

11. Kožljak (Rasim) Abdulah, rođen 1940. godine.

Prema programu obilježavanja Dana stradanja mještana Tihovića, ispraćaj tabuta sa reekshumiranim posmrtnim ostacima žrtava Tihovića iz kruga JKP „Gradska groblja“ Visoko planiran je u četvrtak, 3. 7. 2025. godine u 10 sati nakon čega će se tužna kolona koja će pratiti posmrtne ostatke žrtava zaustaviti u Vogošći u 11 sati pa potom na Baščaršiji te ispred Predsjedništva BiH. Nakon zaustavljanja ispred Predsjedništva BiH uslijedit će povratak tijela u Tihoviće te prigodni vjerski program.

Program obilježavanja se nastavlja u petak sa početkom u 10 sati kada će se na spomen obilježju Grab i na centralnom spomen obilježju položiti cvijeće te će se prisutnima obratiti predstavnici udruženja i državni zvaničnici. Uslijedit će vjerski program, a kolektivna dženaza će se klanjati u 14:30 sati.