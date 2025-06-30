Dizdar potpisao ugovore za očuvanje radnih mjesta za 128 privrednika i 745 povratnika

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica organiziralo je danas potpisivanje ugovora sa 128 korisnika koji zapošljavaju ukupno 745 povratnika iz općina Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Dobretići, Drvar, Glamoč i Odžak.

Ugovore je uime Ministarstva potpisao federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, koji je tom prilikom istakao važnost kontinuirane podrške povratničkim zajednicama kroz konkretne mjere ekonomske stabilizacije i zapošljavanja.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 820.000 KM, a sredstva su namijenjena za jačanje kapaciteta privrednih subjekata koji djeluju u izrazito nerazvijenim i povratničkim područjima.

Direktna podrška

- Ova sredstva predstavljaju direktnu podršku očuvanju radnih mjesta i poboljšanju uslova rada u sredinama koje se suočavaju s brojnim izazovima. Naš cilj je da povratnicima omogućimo dostojanstven život i rad u njihovim zajednicama - poručio je ministar Dizdar.

Dizdar je kazao da se kroz aktuelni program podrške zapošljavanju povratnika dodjeljuje pojedinačni iznos od oko 1.200 KM po zaposlenom povratniku, uz obavezu poslodavaca da najmanje 10 posto dodijeljenog iznosa uplate direktno radnicima na njihove račune.

- Praksa pokazuje da poslodavci, što nam je drago, često uplaćuju i veći iznos svojim radnicima - rekao je Dizdar.

Program se provodi u povratničkim općinama sa većinski srpskim stanovništvom, koje prethodno nisu bile obuhvaćene jer je raniji projekat bio fokusiran na mjesta manjinskog povratka.

Kriteriji za dodjelu sredstava su jednostavni, osnovni uslov je da poslodavci zapošljavaju povratnike, uz dostavu dokaza da je uposlena osoba iz reda povratničke populacije.

Dizdar je najavio da je u toku sličan javni poziv za područje manjeg bh. entiteta Republike Srpske, namijenjen poslodavcima koji prošle godine nisu dobili sredstva, čime im je omogućeno da apliciraju i ove godine.

Također, ministar je najavio uskoro objavljivanje javnog poziva za investicije iseljeništva, koji se prvi put realizuje u mandatu ove Vlade FBiH.

- Našim stanovnicima u iseljeništvu dodjeljujemo do 150.000 KM za pokretanje novih biznisa po sistemu marka na marku, koliko sami investirate, toliko Vlada Federacije BiH kroz ovaj resor osigura - rekao je Dizdar.

Značajan uspjeh

Dodao je da je Ministarstvo imalo značajan uspjeh u prethodna dva javna poziva i da se očekuje povećan odziv dijaspore i ove godine.

Događaju su prisustvovali predstavnici korisnika sredstava, lokalnih zajednica i institucija, koji su izrazili zahvalnost na podršci i istakli značaj ovakvih programa za održivi povratak i razvoj.

Poslodavci Milijana Trivunović i Milan Šabat zahvalili su Vladi FBiH na podršci te dodali da će im pomoć jako dobro doći budući da dolaze iz veoma malih i nerazvijenih općina.