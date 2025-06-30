Na konferenciji Elektroprivrede BiH predstavljen prijedlog za poskupljenje struje: Za najveći broj domaćinstava poskupit će najmanje 4,8 posto

Na konferenciji za medije koja je održana u Sarajevu u prostorijama Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EPBiH) prisutnima su se obratili predsjednik i članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH, premijer FBiH Nermin Nikšić, kao i ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Vedran Lakić.

Tom prilikom izvršni direktor EP BiH Nenad Ikanović je predstavio prijedlog poskupljenja koji će biti proslijeđen FERK-u na potvrđivanje. On je pomenuo kako je Vlada FBiH 2023. godine donijela set energetskih zakona, a jedan od njih je i Zakon o električnoj energiji.

Istakao je da je donošenje Pravilnika o metodologiji utvrđivanja cijena bitno. Poručio je da EP BiH glavninu proizvodnje dobiva iz termoelektrana.

Bilansni viškovi

- Analizirajući ostvarenu proizvodnju vidimo da smo od 2010. imali 7.180 gWh, takav nivo proizvodnje je omogućio da EP BiH ima bilansne viškove i pegla cijenu kada su u pitanju domaćinstva – kazao je.

Pomenuo je i to da je EP BiH 2019. godine imala bilansne viškove te nakon toga dolazi do pada proizvodnje električne energije.

Određeni nivo struje mora se kupovati za područje Federacije s obzirom na to da je pad proizvodnje doveo preduzeće u tešku situaciju. Dodao je i to da su iz pozicije izvoznika došli u situaciju da moraju poduzeti druge mjere da bi ova zemlja imala dovoljno električne energije. Dodaje da ipak, sa druge strane, bitno je istaći da potrošnja električne energije značajno raste.

Prosječan rast

- Prosječan rast se kreće od tri do pet posto – istakao je, dodavši kako će predložena cijena opet iznositi 11 posto u odnosu na proizvodnju.

Predložene su blok tarife, a kako je Ikanović kazao imaju plavi, zeleni i crveni računi. Procjene prosječnog povećanja računa za tzv. zelene račune iznosi 4,8 posto, plave 6,3 posto i crvene 8,0 posto. Pomenuto je da je najveći broj računa je u kategoriji "zelenih".

Generalni direktor Sanel Buljubašić rekao je da se sve odluke uprave donose glasanjem s obzirom na to da Elektroprivreda ima šest izvršnih direktora.