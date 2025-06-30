Sindikat održao protest u Banoj Luci: Vatrogasci rade za minimalac, a još nam se ukida 15 posto na osnovu otežanih uslova

"Lažima se vatra ne gasi" poručili su predstavnici Sindikata uprave RS, koji su danas ispred Narodne skupštine Republike Srpske održali mirne proteste, simbolično u 5 do 12.

Protest je organizovan zbog Prijedloga zakona o platama u javnoj upravi koji bi se sutra trebao naći pred poslanicima NSRS, a kojim je predviđeno smanjenje plata vatrogascima, a kojim je predviđeno smanjenje plaća vatrogascima.

- Dva puta smo pregovarali sa ministricom Senkom Jujić. Šokiralo nas je da je vatrogascima znatno smanjen koeficijent, tako da će njima ovim Zakonom biti umanjene plaće. Neko je izašao sa ovom suludom idejom sada kada kreće sezona požara i kada ovi ljudi rade po najvećim vrućinama. Plaća će im po ovom Zakonu biti 1.001 marku. Želim da istaknem da je ovo osveta loših đaka i pomoćnika ministra, jer su vatrogasci u proteklom periodu pokretali niz postipaka. Podsjećam ministricu Senku Jujić da je obavezna da vodi pregovore sa socijalnim partnerima, a ona je preskočila Sindikat - kaže Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS.

Dodaje da je Sindiakt pripremio niz amamdmana koje će uputiti svim poslaničkim klubovima. Kao jednu od nebuloza navodi to da je ovim Zakonom predviđeno da se cijena rada ne mijenja tri godine.

- Jedan amandman se odnosi na vraćanje koeficijenata. Također, socijalni partneri svake godine treba da vode pregovore o cijeni rada, u zavisnosti od inflacije. Ovim Zakonom je predviđeno da se ona ne može mijenjati do 2028. godine. Zašto tada? Jer su lokalni izbori - kazao je.

Branislav Todorović, jedan od vatrogasaca kaže da je posao vatrogasca izuzetno težak, a žive na minimalcu.

- Mi ne prihvatamo ovaj Zakon. Ne mogu vatrogasci raditi na minimalcu i još nam se ukida 15 posto na osnovu otežanih uslova rada. Zašto samo nas kažnjavaju? Ako mi njima ne trebamo, trebamo narodu, a narod će razmisliti koga će podržati na narednim izborima - dodaje on.