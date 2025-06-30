Srebrenička heroina Kada Hotić za "Avaz": Nikada nisam prihvatila da me zovu žrtvom, ja sam borac

Tridesetu godišnjicu genocida u Srebrenici s posebnim emocijama dočekuju majke Srebrenice, heroine koje su se u proteklim decenijama izborile da zločinci dobiju zaslužene kazne, njihovi najdraži Memorijalni centar, a Srebrenica i BiH Međunarodni dan sjećanja na genocid, koji će vječno da podsjeća i opominje.

Putokaz ljudima

Potpredsjednica Udruženja „Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa“ Kada Hotić, Srebreničanka kojoj su u genocidu ubijeni sin, muž, braća i 56 članova uže i šire familije, kaže da je zahvaljujući majkama istina doprla do svih dijelova Planete.

- Ova godina je puno značajna, jer je i svijet prihvatio da obilježava godišnjicu. Skoro svaki dan se obilježava u nekoj zemlji. Ovo je kao nekakav vrhunac onoga za što smo se borili. Najodgovorniji su pred licem pravde dobili zaslužene kazne, mada ih ima još mnogo koji bi trebali da odgovaraju. Rezolucija o genocidu u Srebrenici UN-a isto je naša borba. Da se pamti, da se ne zaboravi i da bude putokaz svim normalnim ljudima šta ne treba činiti, šta je ljudski, a šta je neljudski – kaže Hotić za „Avaz“.

Najavljeno je da će 11. jula u potočarsku dolinu bijelih nišana biti spušteni tabuti s nekompletnim ostacima 5 žrtava, ali bi taj broj u narednim danima trebao biti veći. Porodice ubijenih imaju dilemu da li da daju saglasnost za ukop nekoliko pronađenih koščica.

- Ja sam još 2013. godine ukopala mog sina sa dvije kosti od jedne noge. I bilo je nešto prstiju u jednoj čarapi. Prihvatila sam da ima mezar, da imam gdje otići da proučim Fatihu. Zemlja je progutala ostale, negdje su kosti skrivene, a ako se uspiju pronaći bit će dodate u njegov mezar. Mi majke smo u godinama, mnoge su već otišle u zemlju, a nisu uspjele ukopati ni tu jednu kost. Neka se niko ne ustručava da prihvati jednu ili dvije kosti. Mi smo na tu temu imali jednu konferenciju, gdje smo pozvali sve vjerske predstavnike da nam kažu šta se može ukopati i kome se može klanjati dženaza. I jedna kost ako se identifikuje, može se klanjati dženaza – ističe Kada Hotić.

Nema mezara

Brojne žrtve genocida možda nikada i ne budu pronađene, ali majke Srebrenice najavljuju da će i one dobiti svoje nišane.

- Mi smo se izborile da se urade nišani i za sve one za koje je utvrđeno da su nestali padom Srebrenice. Oni će na kraju, u jednom dijelu, imati nišan bez mezara. On je bio, postojao je, ima da mu se sačuva ime. Ja sam rođena kao ratno siroče 1945. Moj otac je poginuo negdje u Krapini. Nema mezara, nemam traga od njega, a ja postojim. To je tako neljudski. Znamo da je mnoge odnijela Drina, da se mnogi neće identifikovati jer je DNK uništen, ali gdje god se utvrdi da je postojao čovjek u matičnoj knjizi rođenih, imat će svoj biljeg nakon smrti – kaže Hotić.

Surova istina

Istina je surova, ali moramo je prihvatiti, zaključuje majka Kada. Njen život, kaže, nema sadržaj ljepote, na trenutak je osjeti, pa joj bude teško, jer nema njenih najbližih da se i oni raduju tome.

- Nikada nisam prihvatila da me zovu žrtvom, ja sam borac. Često puta su s nama psiholozi razgovarali, kao da nam pomognu. Kažem ja, ja imam bolji metod. Ja ne želim ovo zaboraviti, ne želim biti luda, nesvjesna, već hoću da sam svjesna činjenica i da se nosim s tim, da ne dozvolim da me unište. Moj narod nema sramotu. Moj narod nije dobio pečat zločinca, nije osuđen na doživotnu kaznu zbog genocida. Moj narod je častan, i moj narod i moji potomci, imam od kćerke troje unučadi, od brata tri sina koji su se kasnije rodili, trebaju biti ponosni. Samo tražim da se ponašamo ljudski, da imamo poštovanje prema njima, a od dragog Allaha tražimo da budu šehidi, da im bude bolje na onom svijetu nego na ovom – kaže potpredsjednica Udruženja „Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa“ Kada Hotić.