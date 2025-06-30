Do sada uloženo blizu 19 miliona KM: Zatvor na Igmanu spreman za prve "stanare"

Okončani su radovi i izdata potrebna odobrenja za dio novoizgrađenog kompleksa pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu. Za prijem prvih pritvorenika spreman je objekt B, dok je upravna zgrada već useljena. Svečano otvaranje najavljeno je za 3. juli.

Upotrebna dozvola

- Dobili smo upotrebnu dozvolu i uprava je preseljena u kompleks, a dobili smo upotrebnu dozvolu za objekat B, koji je finansirala Vlada FBiH. Radi se o objektu kapaciteta 55 pritvorenih osoba. Njihov prijem će zavisiti od odluka sudova - ako se donese odluka o premještaju već pritvorenih osoba, oni će biti smješteni ovdje, ali najvjerovatnije će popunjavanje ići na način da, kako kome bude izrečena takva mjera, ovdje bude upućen – kazao nam je direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković.