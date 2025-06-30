Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RJEŠENJE PROBLEMA

Do sada uloženo blizu 19 miliona KM: Zatvor na Igmanu spreman za prve "stanare"

Podnijeli smo zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole i trebamo provesti još tri postupka javnih nabavki, kaže Munib Isaković, direktor

Zidine oko zatvora. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

30.6.2025

Okončani su radovi i izdata potrebna odobrenja za dio novoizgrađenog kompleksa pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu. Za prijem prvih pritvorenika spreman je objekt B, dok je upravna zgrada već useljena. Svečano otvaranje najavljeno je za 3. juli.

Upotrebna dozvola

- Dobili smo upotrebnu dozvolu i uprava je preseljena u kompleks, a dobili smo upotrebnu dozvolu za objekat B, koji je finansirala Vlada FBiH. Radi se o objektu kapaciteta 55 pritvorenih osoba. Njihov prijem će zavisiti od odluka sudova - ako se donese odluka o premještaju već pritvorenih osoba, oni će biti smješteni ovdje, ali najvjerovatnije će popunjavanje ići na način da, kako kome bude izrečena takva mjera, ovdje bude upućen – kazao nam je direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković.

Isaković: Ispunili uvjete. Ustupljena fotografija

Isporuka kreveta

Podsjetimo, izgradnja nove pritvorske jedinice na Igmanu počela je u septembru 2021. godine. U izgradnju i opremanje kompleksa do sada je uloženo gotovo 19 miliona KM, od čega je Delegacija EU u BiH osigurala 9 miliona. 

Isaković tokom godine očekuje i otvaranje objekta C, koji će primiti 150 pritvorenika.

Jedna od ćelija. Ustupljena fotografija

- Podnijeli smo zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole i trebamo provesti još tri postupka javnih nabavki, vezana za nabavku opreme za kuhinju. Zaključili smo ugovor o isporuci kreveta i moramo još jedan za nabavku TV uređaja u svakoj jedinici – ističe Isaković.

Upravna zgrada na Igmanu. Ustupljena fotografija

Posebna pažnja

- Svi radovi su izvedeni u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i standardima EU, koji se primjenjuju na objekte zatvorskog tipa. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti, energetskoj efikasnosti i funkcionalnosti prostora – dodaje direktor Isaković.

# IGMAN
# ZATVOR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.