Do sada uloženo blizu 19 miliona KM: Zatvor na Igmanu spreman za prve "stanare"

Okončani su radovi i izdata potrebna odobrenja za dio novoizgrađenog kompleksa pritvorske jedinice Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu. Za prijem prvih pritvorenika spreman je objekt B, dok je upravna zgrada već useljena. Svečano otvaranje najavljeno je za 3. juli.
Upotrebna dozvola
- Dobili smo upotrebnu dozvolu i uprava je preseljena u kompleks, a dobili smo upotrebnu dozvolu za objekat B, koji je finansirala Vlada FBiH. Radi se o objektu kapaciteta 55 pritvorenih osoba. Njihov prijem će zavisiti od odluka sudova - ako se donese odluka o premještaju već pritvorenih osoba, oni će biti smješteni ovdje, ali najvjerovatnije će popunjavanje ići na način da, kako kome bude izrečena takva mjera, ovdje bude upućen – kazao nam je direktor KPZ-a Sarajevo Munib Isaković.
Isporuka kreveta
Podsjetimo, izgradnja nove pritvorske jedinice na Igmanu počela je u septembru 2021. godine. U izgradnju i opremanje kompleksa do sada je uloženo gotovo 19 miliona KM, od čega je Delegacija EU u BiH osigurala 9 miliona.
Isaković tokom godine očekuje i otvaranje objekta C, koji će primiti 150 pritvorenika.
- Podnijeli smo zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole i trebamo provesti još tri postupka javnih nabavki, vezana za nabavku opreme za kuhinju. Zaključili smo ugovor o isporuci kreveta i moramo još jedan za nabavku TV uređaja u svakoj jedinici – ističe Isaković.
Posebna pažnja
- Svi radovi su izvedeni u skladu sa važećim zakonima, tehničkim propisima i standardima EU, koji se primjenjuju na objekte zatvorskog tipa. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti, energetskoj efikasnosti i funkcionalnosti prostora – dodaje direktor Isaković.