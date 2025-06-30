Temperature ove sedmice oko 40 stepeni, vatrogasci pozivaju na oprez: BiH prijeti meteorološki fenomen "toplotna kupola"

BiH je već danima izložena djelovanju toplotnog vala, a nakon kratkotrajnog pada temperature očekuje nas još jedna vrela sedmica s temperaturama i iznad 40 stepeni. Posljedica je to toplotne kupole, meteorološkog fenomena koji veliku masu vrućeg zraka zarobljava iznad našeg prostora, što uzrokuje ekstremno visoke temperature.

Opušak cigarete

Grude, Ljubuški i Trebinje, gradovi su koji su proteklih dana vodili bitku s požarima, a nastavak vrućeg perioda i rast temperatura povećava rizik od ove opasnosti.

- Ljudski nemar je najveći uzročnik požara. To vidimo i po iskustvima Hrvatske. Često je to opušak cigarete. U ovakvim danima, to se u Hercegovini često dešavalo, komad stakla u kontaktu sa suncem izazove požar u prirodi – kaže Nijaz Imamović, predsjednik Vatrogasnog društva Ilidža.

Ne treba zanemariti ni namjerno izazivanje požara, a vatrogasci su svjedočili i takvim slučajevima. Imamović kaže da zakoni postoje, ali se ne primjenjuju, pa sankcije izostaju.

Ljudski faktor

- Prošle godine smo imali veliki požar u Nacionalnom parku Sutjeska, jedan od najvećih i najtežih u čijem gašenju je učestvovalo i VD Ilidža. Pričalo se dok je trajalo, nikad više niko nije progovorio o uzroku, a bio sam na terenu i siguran sam da ga je izazvao ljudski faktor. Mislim da svi moramo biti oprezniji, jer vidjeli smo da, kada vatra dođe do objekata, onda je veoma teško, onda je borba za spašavanje života. Posebno u ovakvim vremenskim uslovima, gdje zemlja gori, da ne govorimo o travi i šumi, kada se požar brzo širi – ističe Imamović.

Ljudski nemar je najveći uzročnik požara. To vidimo i po iskustvima Hrvatske. Često je to opušak cigarete.