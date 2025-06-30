11. jula u Potočarima bit će ukopano sedam žrtava genocida: Među ubijenima i dvojica 19-godišnjaka

Okončane su pripreme za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici i Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. 11. jula u Memorijalnom centru u Potočarima će biti klanjana kolektivna dženaza za ukupno sedam žrtava genocida, među kojima su i dvojica 19-godišnjaka.

Svoj vječni smiraj u Dolini bijelih nišana pronaći će: Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).

Porodice žrtava teško se odlučuju da daju pristanak za ukop malog broja pronađenih kostiju, najčešće premještanih iz jedne u drugu masovnu grobnicu. Da to, ipak, učine i da njihovi najdraži dobiju svoj mezar apelirali su i iz Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida. Za donošenje ove teške odluke imaju još nekoliko dana.