Tužilaštvo BiH formiralo predmet protiv bivšeg tužioca Dubravka Čampare

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv bivšeg državnog tužioca Dubravka Čampare, potvrđeno je za Detektor iz ove institucije.

Iz Tužilaštva je rečeno da više informacija ne mogu davati. Početkom aprila je Tužilaštvo podnijelo prijavu Uredu disciplinskog tužioca protiv Čampare, dok je on još uvijek bio na funkciji državnog tužioca.

Tada je određen postupajući tužilac koji će provjeriti ima li u njegovom postupanju elemenata krivičnih djela. Nekoliko dana kasnije Čampara je podnio ostavku Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV). Nije želio govoriti o razlozima ostavke.

Iz Tužilaštva je ranije za Detektor nezvanično potvrđeno da je Čampara “skinut” s predmeta koji se odnosi na napad na ustavno-pravni poredak, a u kojem su osumnjičeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, entitetski premijer Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić.

Detektorov izvor iz Tužilaštva naveo je da je pokrenuta istraga kojom će se utvrditi da li je Čampara vršio određene opstrukcije u predmetu protiv Dodika i ostalih.

Iz Ureda disciplinskog tužioca ranije nisu htjeli ni potvrditi ni negirati da li je u toku postupak protiv Čampare zbog “ograničenja propisanih posebnim propisima, a koji se odnose na određene kategorije informacija i podataka”.