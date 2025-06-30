Evo šta podrazumijeva skandalozni prijedlog koji će sutra biti pred poslanicima u NSRS: Entitet će imati svoju službu

Vlada Republike Srpske ponovo je u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o zaštiti ustavnog uređenja RS-a, koji je ranije Ustavni sud RS proglasio neustavnim. Zakon je poslat po hitnoj proceduri, a već sutra će o njemu raspravljati poslanici NSRS-a.

Ovo je drugi pokušaj usvajanja istog zakona jer ga je Ustavni sud RS-a na sjednici koja je održana 15. juna 2025. proglasio neustavnim, jer je povrijeđen vitalni nacionalni interes konstitutivnog bošnjačkog naroda, piše Detektor.

Diskriminatorni zakon

Klub delegata bošnjačkog naroda ukazao je da do povrede vitalnog nacionalnog interesa dovodi predloženi zakon u cijelosti, ukazujući pri tome, između ostalog, na zakonske odredbe kojima se reguliše izbor tužilaca Specijalnog tužilaštva RS-a za zaštitu ustavnog uređenja RS-a, sudija Specijalnog suda i sudija Apelacionog odjeljenja ovog suda i direktora Službe za zaštitu ustavnog uređenja RS-a.

Zbog toga je Ustavni sud RS-a donio odluku da je riječ o diskriminatornom zakonu, te ga proglasio neustavnim.

Samo mjesec dana nakon toga, Vlada je poslala novi prijedlog zakona s nekoliko razlika u odnosu na prvobitni, usvojen u martu ove godine.

Tako je u jedan od članova zakona dodat stav koji navodi da se “pri imenovanju na dužnost glavnog specijalnog tužioca, zamjenika glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužioca primjenjuju odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te će se voditi računa o postizanju jednakosti polova”.

Za razliku od prethodnog zakona, novim se predviđa i osnivanje službe za zaštitu ustavnog uređenja RS-a, koja će imati nadležnost na teritoriji kompletnog RS-a.

- Služba za zaštitu ustavnog uređenja Republike Srpske nadležna je da obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje podataka i sprečavanje djelatnosti na podrivanju ili rušenju ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, istraživanje, prikupljanje, obradu i analiziranje obavještajnih podataka i saznanja od značaja za bezbjednost Republike Srpske i informisanje nadležnih republičkih organa i institucija o tim podacima, kao i druge poslove određene zakonom - navodi se u u jednom od članova zakona.

Kako je predviđeno, direktora pomenute službe imenuje predsjednik Republike Srpske na period od pet godina.

Prijeki sud

Predsjednik Kluba poslanika PDP-a u NSRS-a Igor Crnadak potvrdio je kratko da je dopunjen dnevni red sutrašnje sjednice s ovom tačkom, a koja je poslanicima poslata jutros.

Prema njegovim riječima, radi se o formalizovanju takozvanog prijekog suda, kojim će svi kritičari režima biti stavljeni pod špijunsko-policijsku kontrolu i na bazi kojeg će se svako ko se ne sviđa vlastima moći brzopotezno strpati u zatvor.

- Kao prvo, zakon praktično suspenduje sve druge zakone Republike Srpske, jer se u članu 2. navodi da ako postoji neasaglasnost s bilo kojim drugim zakonom, primjenjuje se ovaj ‘specijalni zakon. Ovim diktatorskim zakonom formira se specijalno tužilaštvo za zaštitu ustavnog uređenja sa glavnim specijalnim tužiocem na čelu, koji može od svih drugih tužilaštava u Srpskoj preuzimati predmete, čime je novo specijalno tužilaštvo stavljeno iznad svih drugih pravosudnih institucija - napisao je kasnije Crnadak i na društvenim mrežama.

Crnadak dodaje da se na ovaj način formira i specijalna tajna služba, odnosno služba za zaštitu ustavnog uređenja, čije se nadležnosti navode u jednom od članova zakona.

- Zadaci nove "službe državne bezbjednosti Republike Srpske", propisani ovim zakonom, najviše podsjećaju na poslove koje su nekada obavljali Štazi ili Sekuritate. Stariji dobro znaju o čemu se radi, a mlađi neka provjere na Google. Republika Srpska postaje i zvanično policijska država s ovim zakonom, uz već poznati kineski softver za nadzor komunikacija građana i praćenje privatnih naloga na društvenim mrežama, te uz ukidanje finansiranja političkih partija, koje je već na snazi - naveo je Crnadak.

Prije početka sjednica bi sutra ujutro trebao biti održan ad hok Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, koji će donijeti odluku u uvrštavanju ove tačke na dnevni red.