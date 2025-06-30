Potvrđena optužnica protiv suspendovane uposlenice Tužilaštva BiH Tanje Kusmuk

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Tanje Kusmuk, suspendovane uposlenice Državnog tužilaštva koja se tereti za pronevjeru u službi.

Kusmuk se tereti da je, kao referent specijalist za blagajničko poslovanje u Tužilaštvu BiH, od 2020. do 2024. u više desetina slučajeva vršila nezakonite isplate gotovine iz blagajne, koje je prisvajala, saopćeno je iz Državnog tužilaštva.

Krivični zakon BiH predviđa kaznu zatvora od jedne do deset godina za pribavljenu imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM. Kusmuk je, navode iz Tužilaštva, budžetu BiH pričinila štetu od 17.798,15 KM.

U najvećem broju slučajeva, stoji u saopćenju, radilo se o neosnovanom evidentiranju i navodnoj isplati troškova nepostojećim svjedocima.

S obzirom na to da je optužnica potvrđena, uskoro bi trebalo biti zakazano ročište na kojem će se Kusmuk izjasniti o krivnji.