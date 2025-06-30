Zaključci Kolegija SDA: FTV postaje stranačka televizija SDP-a i Trojke, gubitke EPBiH fakturišu građanima

Kolegij Stranke demokratske akcije (SDA) danas je održao sjednicu, nakon koje su saopćili donesene zaključke:

- Vijeće ministara BiH, pokušavajući da prikrije vlastitu nesposobnost, nastavlja obmanjivati javnost u vezi usvajanja Reformske agende iz Plana rasta. Umjesto usaglašene Reformske agende, Evropskoj komisiji se šalje informacija o aktivnostima Radnog tima i tzv. nacrt Reformske agende". Time se pokušava prevariti i Evropska komisija, kako bi se izbjeglo smanjivanje sredstava namijenjenih Bosni i Hercegovini.

Reformska agenda

Dokument kojim se predsjedavajuća Vijeća ministara BiH javno hvali mogao je biti usvojen i prije godinu.

Kantonalnim premijerima iz SDA čestitamo što su istrajali u primjedbama na Reformsku agendu, koje je uvažila i Evroposka komisija, a koje se odnose na vraćanje reforme Ustavnog suda BiH i brisanje prava veta u dokument, vraćanje termina državni kada se govori o institucijama BiH i brisanje termina nacionalni ispred entitetskih institucija, te brisanje neustavnog Zakona o tehničkim propisima RS-a. Na sve to su predstavnici Trojke, na zahtjeve iz RS-a bili pristali.

- Osuđujemo zločine koje izraelske vlasti provode nad Palestincima u pojasu Gaze, svakodnevno ubijajući i masakrirajući nedužne civile, žene i djecu, kao i uskraćivanje pomoći u hrani i drugim za život neophodnim sredstvima. Upućujemo apel da se konačno zaustavi pokolj koji se dešava pred očima cijelog svijeta.

Vlasti Bosne i Hercegovine pozivamo da prestanu biti nijeme pred ovim zločinima, te da se u skladu sa rezolucijama UN-a, koje je naša država podržala, pridruže slobodoumnom dijelu svijeta.

- Nakon nezakonitog izbora Upravnog odbora FTV-a, Trojka i HDZ su politčki utjecaj na javni servis finalizirali izborom Bakira Hadžiomerovića za direktora ovog medija. Podsjećamo da je riječ o etabliranom kadru SDP-a, nekadašnjem kandidatu za člana Predsjedništva BiH uime ove stranke, te direktoru JP Sarajevo također izabranom po političkoj liniji.

Njegovo imenovanje je već ranije najavio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić tvrdeći da je "zamolio Hadžiomerovića da se prijavi na konkurs", te će "koliko mogne utjecati i koliko bude u njegovoj moći, Hadžiomerović biti direktor". Pozivamo nadležno tužilaštvo da provjeri kakav je utjecaj izvršio Nikšić u imenovanju Hadžiomerovića, te da li postoje obilježja krivičnog djela "trgovina utjecajem".

Dolaskom istaknutog kadra SDP-a na čelu FTV-a, ova televizija gubi svojstvo javnog servisa, neutralnog i objektivnog medija, te postaje stranačka televizija SDP-a i ostalih stranaka Trojke, što njeni gledaoci trebaju imati na umu.

Nesposobnost kadrova

- Osuđujemo najavu Vlade FBiH i Elektroprivrede BiH o poskupljenju električne energije za domaćinstva.

Vlada FBiH, a prije svih Trojka, svoju nesposobnost i izbor nekompetentnih kadrova na čelo Eleketroprivrede BiH koji od dolaska u ovo preduzeće proizvode gubitke, fakturiše građanima gurajući im ponovo ruku u džepove.

- Upozoravamo da uvođenje rezervnog sastava policije entiteta RS Bošnjacima u tom bosanskohercegovačkom entitetu vraća bolna sjećanja na zločine koje su počinile tadašnje policijske strukture.

Pozivamo Vladu RS-a da, umjesto uvođenja rezervnog sastava policije, izvrši usklađivanje nacionalne strukture uposlenih u MUP-u entiteta RS u skladu sa Ustavom RS-a.