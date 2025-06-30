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POTPREDSJEDNIK RS

Duraković: Predloženim zakonom se pokušava napraviti paralelni politički i pravosudni sistem, Specijalni sud je alat progona

Imenovanje tužilaca i sudija putem NSRS, od strane političke većine, direktno krši principe nezavisnog pravosuđa

Ćamil Duraković. Anadolija

S. S.

30.6.2025

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković oštro je kritikovao nacrt zakona koji bi trebalo da se nađe pred Narodnom skupštinom RS, a kojim bi se uspostavili Specijalni sud i Specijalno tužilaštvo RS. Upozorio je da se tim zakonom pokušava stvoriti paralelni politički i pravosudni sistem, s ciljem gušenja slobode, istine i opozicionih glasova. Pozvao je poslanike, međunarodnu zajednicu i građane da se tome odlučno suprotstave.

– Prijedlog zakona koji se sutra nalazi pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, a kojim se osniva Specijalni sud i Specijalno tužilaštvo RS za takozvanu zaštitu ustavnog poretka, ne predstavlja samo kršenje osnovnih pravnih principa – već otvoreni pokušaj stvaranja represivnog političkog sistema koji podsjeća na najmračnije periode evropskog autoritarizma – istakao je Duraković.

Zdrav razum

Naglašava da se ovim zakonom faktički uspostavlja paralelni, partijski pravosudni sistem koji zaobilazi postojeće zakone i institucije.

– Član 2. zakona jasno navodi da on važi iznad svih drugih zakona, što znači da NSRS pokušava postaviti političku volju iznad ustava, prava, slobode i zdravog razuma. Posebno zabrinjava što zakon predviđa niz neodređenih i lako politički zloupotrebljivih krivičnih djela, poput 'podrivanja ustavnog poretka' ili 'nepoštovanja odluka institucija RS'. To otvara mogućnost da se svaki kritički glas – bilo da je riječ o novinaru, opozicionom političaru ili običnom građaninu – proglasi neprijateljem entiteta – upozorava.

Duraković tvrdi da ovo nije zakon koji štiti ustavni poredak, već zakon koji štiti jedan politički režim.

– Režim koji je izgubio dodir sa stvarnošću i koji panično strahuje od istine, slobode i sopstvenog naroda. Imenovanje tužilaca i sudija putem NSRS, od strane političke većine, direktno krši principe nezavisnog pravosuđa i garantuje da će ovaj specijalni sud biti alat političkog progona, a ne čuvar pravde. Posebno je opasna tzv. Služba za zaštitu ustavnog poretka, koja bi imala ovlaštenja za nadzor, špijuniranje i represiju – što pokazuje jasan put prema autoritarnosti i obračunu sa slobodnim mišljenjem i građanskim otporom – poručuje Duraković.

Težina trenutka

Pozvao je sve narodne poslanike koji, kako kaže, još imaju savjest, da odbace ovaj zakon. Takođe, apelovao je na međunarodnu zajednicu, građane i sve relevantne faktore u BiH da ozbiljno shvate težinu trenutka.

– Ovo nije tehničko, već duboko političko i moralno pitanje – riječ je o direktnoj prijetnji svakom čovjeku koji vjeruje u slobodu, pravdu i mir. Ako zakon bude usvojen, izbori i Ustavni sud postaće suvišni – sve će odlučivati "specijalci" pod kontrolom jednog političkog centra. Svaki neistomišljenik biće meta. U ime svih slobodnih ljudi – moramo reći ne. Ne režimu koji sanja diktaturu pod maskom zakona – zaključio je Ćamil Duraković.

# ĆAMIL DURAKOVIĆ
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