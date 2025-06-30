Duraković: Predloženim zakonom se pokušava napraviti paralelni politički i pravosudni sistem, Specijalni sud je alat progona

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković oštro je kritikovao nacrt zakona koji bi trebalo da se nađe pred Narodnom skupštinom RS, a kojim bi se uspostavili Specijalni sud i Specijalno tužilaštvo RS. Upozorio je da se tim zakonom pokušava stvoriti paralelni politički i pravosudni sistem, s ciljem gušenja slobode, istine i opozicionih glasova. Pozvao je poslanike, međunarodnu zajednicu i građane da se tome odlučno suprotstave.

– Prijedlog zakona koji se sutra nalazi pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, a kojim se osniva Specijalni sud i Specijalno tužilaštvo RS za takozvanu zaštitu ustavnog poretka, ne predstavlja samo kršenje osnovnih pravnih principa – već otvoreni pokušaj stvaranja represivnog političkog sistema koji podsjeća na najmračnije periode evropskog autoritarizma – istakao je Duraković.

Zdrav razum

Naglašava da se ovim zakonom faktički uspostavlja paralelni, partijski pravosudni sistem koji zaobilazi postojeće zakone i institucije.

– Član 2. zakona jasno navodi da on važi iznad svih drugih zakona, što znači da NSRS pokušava postaviti političku volju iznad ustava, prava, slobode i zdravog razuma. Posebno zabrinjava što zakon predviđa niz neodređenih i lako politički zloupotrebljivih krivičnih djela, poput 'podrivanja ustavnog poretka' ili 'nepoštovanja odluka institucija RS'. To otvara mogućnost da se svaki kritički glas – bilo da je riječ o novinaru, opozicionom političaru ili običnom građaninu – proglasi neprijateljem entiteta – upozorava.

Duraković tvrdi da ovo nije zakon koji štiti ustavni poredak, već zakon koji štiti jedan politički režim.

– Režim koji je izgubio dodir sa stvarnošću i koji panično strahuje od istine, slobode i sopstvenog naroda. Imenovanje tužilaca i sudija putem NSRS, od strane političke većine, direktno krši principe nezavisnog pravosuđa i garantuje da će ovaj specijalni sud biti alat političkog progona, a ne čuvar pravde. Posebno je opasna tzv. Služba za zaštitu ustavnog poretka, koja bi imala ovlaštenja za nadzor, špijuniranje i represiju – što pokazuje jasan put prema autoritarnosti i obračunu sa slobodnim mišljenjem i građanskim otporom – poručuje Duraković.

Težina trenutka

Pozvao je sve narodne poslanike koji, kako kaže, još imaju savjest, da odbace ovaj zakon. Takođe, apelovao je na međunarodnu zajednicu, građane i sve relevantne faktore u BiH da ozbiljno shvate težinu trenutka.

– Ovo nije tehničko, već duboko političko i moralno pitanje – riječ je o direktnoj prijetnji svakom čovjeku koji vjeruje u slobodu, pravdu i mir. Ako zakon bude usvojen, izbori i Ustavni sud postaće suvišni – sve će odlučivati "specijalci" pod kontrolom jednog političkog centra. Svaki neistomišljenik biće meta. U ime svih slobodnih ljudi – moramo reći ne. Ne režimu koji sanja diktaturu pod maskom zakona – zaključio je Ćamil Duraković.