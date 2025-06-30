Poskupljuje javni prijevoz u Sarajevu: Dignute cijene radničkog kupona nakon 20 godina

Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku o novim cijenama usluga u javnom prevozu, koje stupaju na snagu 1. jula 2025. godine. Odluka je donesena na prijedlog prevoznika i nakon analize troškova.

Đaci i studenti će tokom školske i akademske godine imati pravo na besplatan javni prevoz, a isto pravo dobijaju i penzioneri s minimalnom penzijom. Noćni prevoz će, kao i do sada, ostati besplatan za sve građane.

Cijena jedinične karte iznosit će 2,50 KM, ali će korisnici plaćati 2,20 KM, zahvaljujući subvenciji od 0,30 KM koju pokriva Vlada KS. Ta karta se odnosi na one koji povremeno koriste javni prevoz i ne posjeduju mjesečni kupon.

Radnički mjesečni kupon za A zonu koštaće 65,00 KM, ali će građani plaćati 60,00 KM, dok će subvencija iznositi 5,00 KM. U zavisnosti od zone, subvencije za ove kupone kretat će se između 5,00 i 10,50 KM.

Istaknuto je da cijene kupona nisu mijenjane posljednjih 20 godina, iako je u međuvremenu značajno porasla prosječna plata u Kantonu.

Vlada i Ministarstvo saobraćaja očekuju od prevoznika da nova cijena bude opravdana kroz kvalitetniju uslugu – redovne, čiste, udobne i sigurne linije. Navodi se i da će građani, uprkos povećanju, i dalje plaćati manje od stvarne cijene prevoza zahvaljujući velikim budžetskim subvencijama, koje u 2025. godini iznose više od 30 miliona KM.

Novi cjenovnik bit će uskoro objavljen od strane prevoznika.