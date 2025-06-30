Teslićki parlament zasjeda na stadionu zbog sudske zabrane

Današnja sjednica Skupštine opštine Teslić održava se na stadionu Radolinka, i to u formatu otvorenog parlamenta.

Razlog za ovu neuobičajenu lokaciju je nedavna odluka Okružnog suda u Banjoj Luci, koji je izrekao mjere zabrane Milanu Miličeviću, lideru SDS-a i gradonačelniku Teslića, te odbornicima Mehmedu Dubravcu i Meši Jašareviću.

Njima je, zbog sumnje da su nezakonito srušili skupštinsku većinu koju je predvodio SNSD i formirali novu predvođenu SDS-om, zabranjeno međusobno približavanje na manje od 100 metara. Iako im nije određen pritvor, mjere zabrane otežale su održavanje redovnih sjednica.