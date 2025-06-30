Teslićki parlament zasjeda na stadionu zbog sudske zabrane

Današnja sjednica Skupštine opštine Teslić održava se na stadionu Radolinka, i to u formatu otvorenog parlamenta.
Razlog za ovu neuobičajenu lokaciju je nedavna odluka Okružnog suda u Banjoj Luci, koji je izrekao mjere zabrane Milanu Miličeviću, lideru SDS-a i gradonačelniku Teslića, te odbornicima Mehmedu Dubravcu i Meši Jašareviću.
Njima je, zbog sumnje da su nezakonito srušili skupštinsku većinu koju je predvodio SNSD i formirali novu predvođenu SDS-om, zabranjeno međusobno približavanje na manje od 100 metara. Iako im nije određen pritvor, mjere zabrane otežale su održavanje redovnih sjednica.
Kako bi se ispoštovale odluke suda, odlučeno je da se zasjedanje održi na otvorenom prostoru – na fudbalskom stadionu. Tako je, prema informacijama ATV-a, Mehmed Dubravac smješten na jednom golu, a Meša Jašarević na drugom.
Predsjednik Skupštine Slaven Jelić obavijestio je javnost da će sjednica biti otvorena i za građane.
- U skladu sa članom 72. svi zainteresovani – građani, predstavnici udruženja, mediji i stručna javnost – mogu prisustvovati sjednici bez prava učešća u raspravi i donošenju odluka. Potrebno je da prisustvo najave do ponedjeljka, 30. juna, do 12 sati, putem mejla [email protected], navodeći ime, prezime i kontakt telefon. Nakon toga će dobiti potrebna uputstva - poručio je Jelić.