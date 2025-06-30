32 godine od deblokade grada i pogibije voljenog komandanta Hujke

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na mezarju u Podharemu, a potom na Šehitlucima u Mostaru, večeras je obilježena 32.godišnjica deblokade Mostara, oslobođenja bjelopoljske kotline i pogibije Midhada Hujdura Hujke, legendarnog komandanta Prve mostarske brigade 4.korpusa Armije R BiH, zlatnog ljiljana i brigadnog generala.

Uz porodicu rahmetli Hujke, brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, ali i Mostarci, bivši borci su jučer odali poštu i prisjetili se tog 30. juna 1993.godine.

Predsjednik JOB-a Grada Mostara, Esad Kosić podsjetio je na to da je ova operacija bila prijelomni trenutak za oslobođenje Mostara i, praktično "opstati ili nestati".

Tog 30. juna 1993.godine, nakon 50 dana potpune blokade, između dva neprijatelja, svakodnevnog granatiranja, bez vode, struje, hrane, lijekova, jedinice Armije RBiH su uspjele deblokirati Mostar i spojiti se sa slobodnom teritorijom BiH.

Nažalost, kako je naveo, u toj operaciji je poginuo voljeni, legendarni komandant, Hujka, ali i njegovi saborci.

-Hujka je bio rođeni vođa. Poznavao sam ga još od djetinjstva, odgojili smo se u istoj mahali. I kada smo igrali lopte, volio je da pobijedi i kada smo se tukli ko djeca u mahalskim borbama volio je da pobjeđuje. Bio je lider, rođeni i to je bio i u ratu. Jednostavno, bio je poseban - rekao je Kosić za "Avaz" .