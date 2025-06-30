Mazalica potvrdio: Iz procedure se povlači skandalozni zakon o zaštiti ustavnog uređenja

Šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica objavio je na platformi X da povlače iz procedure zakon o zaštiti ustavnog uređenja.

- Očekivali smo podršku opozicije budući da su i oni tražili procesuiranje nekih krivičnih djela, ali pošto nisu shvatili suštinu, pozivamo ih da zajedno napiše i predložimo novi zakon - naveo je Mazalica.

Odluka Ustavnog suda RS

Podsjećamo, riječ je o skandaloznom prijedlogu kojim se osnova Specijalni sud RS, Specijalno tužilaštvo RS i Služba za zaštitu ustavnog uređenja RS.

Podsjećamo, ranije je Ustavni sud RS proglasio ovaj prijedlog neustavnim, jer je povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka.

Samo mjesec dana nakon toga, Vlada je poslala novi prijedlog zakona s nekoliko razlika u odnosu na prvobitni, usvojen u martu ove godine. Tako je u jedan od članova zakona dodat stav koji navodi da se “pri imenovanju na dužnost glavnog specijalnog tužioca, zamjenika glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužioca primjenjuju odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, te će se voditi računa o postizanju jednakosti polova”.

Direktora Službe je trebao direktno imenovati predsjednik RS.

Iz opozicije su upozoravali da će na ovaj način kritičari režima biti stavljeni pod špijunsko-policijsku kontrolu i na bazi kojeg će se svako ko se ne sviđa vlastima moći brzopotezno strpati u zatvor.

Specijalno tužilaštvo

- Ovim diktatorskim zakonom formira se specijalno tužilaštvo za zaštitu ustavnog uređenja sa glavnim specijalnim tužiocem na čelu, koji može od svih drugih tužilaštava u RS preuzimati predmete, čime je novo specijalno tužilaštvo stavljeno iznad svih drugih pravosudnih institucija - napisao je Crnadak.

Crnadak je dodao da se na ovaj način formira i specijalna tajna služba, odnosno služba za zaštitu ustavnog uređenja, čije se nadležnosti navode u jednom od članova zakona.

- Zadaci nove "službe državne bezbjednosti Republike Srpske", propisani ovim zakonom, najviše podsjećaju na poslove koje su nekada obavljali Štazi ili Sekuritate. Stariji dobro znaju o čemu se radi, a mlađi neka provjere na Google. Republika Srpska postaje i zvanično policijska država s ovim zakonom, uz već poznati kineski softver za nadzor komunikacija građana i praćenje privatnih naloga na društvenim mrežama, te uz ukidanje finansiranja političkih partija, koje je već na snazi - naveo je ranije Crnadak.