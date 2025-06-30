Ovako je FTV večeras predstavila novog generalnog direktora Bakira Hadžiomerovića

Bakir Hadžiomerović novi je generalni direktor Federalne televizije. Odluku o njegovom imenovanju danas je u Mostaru donio Upravni odbor FTV-a, a kako je potvrđeno za portal Avaza, Hadžiomerović je izabran jednoglasno.
ČEKA SLUŽBENU POTVRDU
PREPOZNATLJIVA ŠPICA
Federalna televizija je večeras na simboličan način najavila promjenu na čelu kuće
Bakir Hadžiomerović. Avaz
Bakir Hadžiomerović novi je generalni direktor Federalne televizije. Odluku o njegovom imenovanju danas je u Mostaru donio Upravni odbor FTV-a, a kako je potvrđeno za portal Avaza, Hadžiomerović je izabran jednoglasno.
Bio je najbolje rangirani kandidat na konkursu i dobio je podršku sva četiri člana Upravnog odbora.
Riječ je o iskusnom novinaru i uredniku, dobro poznatom domaćoj javnosti, koji je dugi niz godina radio na Radio-televiziji Federacije BiH, gdje je između ostalog vodio i uređivao emisiju “60 minuta”. U međuvremenu je stekao i menadžersko iskustvo, a na novu poziciju dolazi s funkcije direktora JP "Sarajevo".
Federalna televizija je večeras na simboličan način najavila promjenu na čelu kuće – odmah nakon špice Dnevnika 2 emitirana je i prepoznatljiva špica emisije “60 minuta”, kojom je zvanično predstavljen novi generalni direktor.
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