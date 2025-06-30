Ovako je FTV večeras predstavila novog generalnog direktora Bakira Hadžiomerovića

Bakir Hadžiomerović novi je generalni direktor Federalne televizije. Odluku o njegovom imenovanju danas je u Mostaru donio Upravni odbor FTV-a, a kako je potvrđeno za portal Avaza, Hadžiomerović je izabran jednoglasno.

Bio je najbolje rangirani kandidat na konkursu i dobio je podršku sva četiri člana Upravnog odbora.

Riječ je o iskusnom novinaru i uredniku, dobro poznatom domaćoj javnosti, koji je dugi niz godina radio na Radio-televiziji Federacije BiH, gdje je između ostalog vodio i uređivao emisiju “60 minuta”. U međuvremenu je stekao i menadžersko iskustvo, a na novu poziciju dolazi s funkcije direktora JP "Sarajevo".

Federalna televizija je večeras na simboličan način najavila promjenu na čelu kuće – odmah nakon špice Dnevnika 2 emitirana je i prepoznatljiva špica emisije “60 minuta”, kojom je zvanično predstavljen novi generalni direktor.