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STANJE NA PUTEVIMA

Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone

Uslovi za vožnju jutros povoljni. Fena

A. O.

1.7.2025

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost. 

- Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetujemo da se na duže relacije putuje u ranim jutarnjim ili večernjim satima - navode iz BIHAMK-a.

Sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, kao i na dionicama sa aktivnim klizištima.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i na dionici autoceste “9. januar” Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Aktivna klizišta

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), navode iz BIHAMK-a.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Česte izmjene

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - kažu.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).

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# STANJE NA PUTEVIMA U BIH
# CESTE
# BIHAMK
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