Uslovi za vožnju jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu

Uslovi za vožnju jutros su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu i uz dobru vidljivost.

- Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetujemo da se na duže relacije putuje u ranim jutarnjim ili večernjim satima - navode iz BIHAMK-a.

Sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi, kao i na dionicama sa aktivnim klizištima.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever i na dionici autoceste “9. januar” Banja Luka-Doboj, kao i na magistralnim cestama: Kladanj-Vlasenica (Vitalj), Tuzla-Šićki Brod (skretanje za Lipnicu), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Aktivna klizišta

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne ceste Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup), navode iz BIHAMK-a.

Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 15 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Česte izmjene

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici bihamk.ba - kažu.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).