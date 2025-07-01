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UOČI SJEDNICE

Crnadak: Cvijanović je bila protiv zakona o zaštiti ustavnog poretka RS, zato je povučen

Kod tačke o migrantima, dvije "nagazne mine", poručuje Crnadak

Igor Crnadak. Dejan Rakita / Pixsell

A. O.

1.7.2025

Potpredsjednik PDP-a i narodni poslanik u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak oglasio se uoči današnje sjednice NSRS, navodeći nekoliko stavki.

- Jutro prije sjednice - šta nas čeka? Prvo pitanje je da li će vladajući ispoštovati jednoglasnu odluku kolegijuma Narodne skupštine RS da se održi posebna sjednica o javnim preduzećima. Mnogi nezvanično najavljuju da će SNSD na početku sjednice srušiti postignuto jedinstvo i oboriti dnevni red, te onemogućiti raspravu. Znat ćemo oko 10. Oko povlačenja Zakona o zaštiti ustavnog poretka, najzanimljivija informacija iz vladajućih krugova je da je Željka Cvijanović bila protiv ovog zakona i da je ultimativno tražila da se povuče – navodi Crnadak.

Objava na Facebooku. Screenshot

Dodaje da s obzirom da se Cvijanović prema poslanicima ponaša bahato i ignorantski, oni neće dobiti odgovor, pa poziva medijske kuće da traže informaciju šta je njen stav o ovom zakonu, da li ga treba usvojiti.

- Kod tačke o migrantima, dvije "nagazne mine": prvo, Dodikov prijedlog je da se odbaci dolazak migranata u RS samo iz Velike Britanije i Evropske Unije, što otvara mnoge sumnje i ne može biti prihvatljivo. Drugo, u Informaciji se kritikuje opozicija, a stalno se govori o zajedničkom stavu RS oko ovog problema – poručuje Crnadak.

Istakao je kako je to nekorektno i odgovor na sjednici će biti adekvatan. 

Dodaje da će biti zanimljiva i tačka o izmjeni zakona o platnom prometu, na inicijativu izvjesnog Vujića iz Prointera., prema kojem će banke biti natjerane da ponovo otvore račune firmama sa crne liste.

- Oko 10 hiljada preduzeća radi u Srpskoj i 20 hiljada samostalnih preduzetnika i niko od njih nema problem sa računima u bankama. Problem imaju samo Prointer i prijatelji, koji su, prema BIRN-u, sa državom zaključili 1400 ugovora, ukupne vrijednosti 250 miliona KM. Jedva čekam da čujem argumentaciju zašto ovoj ekipi lupeža Narodna skupština treba da pomogne – zaključio je Crnadak. 

# NSRS
# IGOR CRNADAK
# SJEDNICA NSRS
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