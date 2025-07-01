Crnadak: Cvijanović je bila protiv zakona o zaštiti ustavnog poretka RS, zato je povučen

- Jutro prije sjednice - šta nas čeka? Prvo pitanje je da li će vladajući ispoštovati jednoglasnu odluku kolegijuma Narodne skupštine RS da se održi posebna sjednica o javnim preduzećima. Mnogi nezvanično najavljuju da će SNSD na početku sjednice srušiti postignuto jedinstvo i oboriti dnevni red, te onemogućiti raspravu. Znat ćemo oko 10. Oko povlačenja Zakona o zaštiti ustavnog poretka, najzanimljivija informacija iz vladajućih krugova je da je Željka Cvijanović bila protiv ovog zakona i da je ultimativno tražila da se povuče – navodi Crnadak.

Dodaje da s obzirom da se Cvijanović prema poslanicima ponaša bahato i ignorantski, oni neće dobiti odgovor, pa poziva medijske kuće da traže informaciju šta je njen stav o ovom zakonu, da li ga treba usvojiti.

- Kod tačke o migrantima, dvije "nagazne mine": prvo, Dodikov prijedlog je da se odbaci dolazak migranata u RS samo iz Velike Britanije i Evropske Unije, što otvara mnoge sumnje i ne može biti prihvatljivo. Drugo, u Informaciji se kritikuje opozicija, a stalno se govori o zajedničkom stavu RS oko ovog problema – poručuje Crnadak.

Istakao je kako je to nekorektno i odgovor na sjednici će biti adekvatan.