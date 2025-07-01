Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FHMZ

Izdato narandžasto upozorenje za 3. i 4. juli zbog visokih temperatura

Upozorenje se odnosi na period od 11 do 18 sati u cijeloj Bosni i Hercegovini

Ekstremne vrućine. Fena

FENA

1.7.2025

Federalni hidrometeorološki zavod BiH objavio je narandžasto upozorenje za 3. i 4. juli zbog najavljenih visokih temperatura zraka.

Upozorenje se odnosi na period od 11 do 18 sati u cijeloj Bosni i Hercegovini, a najavljena je najviša dnevna temperatura zraka većinom između 35 i 40°C.

Svjetska meteorološka organizacija preporučuje stanovništvu da budu spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

# NARANDŽASTO UPOZORENJE
# VISOKE TEMPERATURE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.