Izdato narandžasto upozorenje za 3. i 4. juli zbog visokih temperatura

Federalni hidrometeorološki zavod BiH objavio je narandžasto upozorenje za 3. i 4. juli zbog najavljenih visokih temperatura zraka.

Upozorenje se odnosi na period od 11 do 18 sati u cijeloj Bosni i Hercegovini, a najavljena je najviša dnevna temperatura zraka većinom između 35 i 40°C.

Svjetska meteorološka organizacija preporučuje stanovništvu da budu spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.