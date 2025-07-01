Posebna sjednica Narodne skupštine RS prekinuta: Vukanović poslanike vlasti nazvao kukavicama, SNSD srušio kvorum

Posebna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj je trebalo da se na zahtjev opozicije raspravlja o stanju u javnim preduzećima u RS, praktično je završena i prije nego što je počela, jer poslanici vladajuće većine nisu ni glasali za dnevni red.
Od prisutnih 71 poslanika, glasalo je svega 25 poslanika, niko od predstavnika vlasti. SNSD je srušio kvorum.
Na taj način nije se ni ušlo u raspravu o ovom pitanju, što predstavnici opozicije nisu tako lako prihvatili.
Nebojša Vukanović, šef Kluba poslanika Za pravdu i red, nazvao je poslanike vlasti kukavicama, uz burno reagovanje, na šta mu je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da se vrati za pola sata kada bude redovna sjednica, pišu Nezavisne novine.