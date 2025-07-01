Posebna sjednica Narodne skupštine RS prekinuta: Vukanović poslanike vlasti nazvao kukavicama, SNSD srušio kvorum

Posebna sjednica Narodne skupštine RS na kojoj je trebalo da se na zahtjev opozicije raspravlja o stanju u javnim preduzećima u RS, praktično je završena i prije nego što je počela, jer poslanici vladajuće većine nisu ni glasali za dnevni red.

Od prisutnih 71 poslanika, glasalo je svega 25 poslanika, niko od predstavnika vlasti. SNSD je srušio kvorum.