Sutra promocija monografije "Srebrenica – Potočari 1995–2025: Srebrenička dova"

U Sarajevu će sutra, 2. jula, biti održana promocija monografije "Srebrenica – Potočari 1995–2025: Srebrenička dova", u organizaciji Centra za dijalog – Vesatijja, s početkom u 19.00 sati, u Velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke.

Na promociji će se obratiti urednik Monografije akademik Mehmed Akšamija, priređivač dr. Ekrem Tucaković i izdavač dr. Senad Ćeman.

Obraćanje reisa

Uz promotore, planirano je i obraćanje reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazovića i predsjednice Udruženja "Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa" Munire Subašić.

Monografija kroz tekstove, dokumente i jedinstvenu umjetničku viziju sažima tri decenije živog pamćenja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

Odraz svjedočenja

Istovremeno, ona je i odraz višedecenijskog svjedočenja, duhovne artikulacije i društvene angažiranosti Islamske zajednice u suočavanju s posljedicama genocida.

Kroz dove, poruke i govore reisul-uleme dr. Mustafe Cerića te rezolucije, poslanice, pisma i hutbe posvećene Srebrenici, ova monografija dokumentira i institucionalni odgovor i ljudsku potrebu za istinom i pravdom.

Jedinstvenu dimenziju ovom djelu daju ekskluzivne ilustracije akademika Mehmeda Akšamije, koje do sada nisu bile prikazane u javnosti.

Izjave za medije planirane su za 18.30 sati.