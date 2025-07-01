Bosna i Hercegovina danas konačno prelazi na digitalni televizijski signal

Bosna i Hercegovina danas konačno prelazi s analognog na digitalni televizijski signal. Program javnih servisa za korisnike zemaljskog signala, bit će tehnički kvalitetniji i slika čišća.

Od danas, građani će morati izvršiti preskeniranje svojih TV prijemnika, kako bi mogli pratiti program javnih RTV servisa, prenosi BHRT.

Slijedi puštanje digitalnog signala, najprije za regije Sarajeva, Mostara i Banje Luke. Rok je produžen za šest mjeseci, kada je planirano da signal bude pušten i za regije Zenice i Tuzle, a za ostala područja do kraja godine.

Kompanija "Odašiljači i veze" iz Zagreba, provest će projekt uspostave digitalnog radio-televizijskog signala u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo, naša zemlja je jedina država u Europi, koja još nije uvela digitalni signal, a projekt kasni već gotovo deset godina.