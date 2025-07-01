Dženan Skelić za "Avaz": Odbijanjem Senata da imenuje v.d. rektora onemogućena isplata plaća uposlenicima Univerziteta u Zenici

Uposlenici Univerziteta u Zenici nisu dobili posljednju plaću, jer Senat nije imenovao vršioca dužnosti rektora, čime je isplata plaća onemogućena do daljnjeg, upozorio je profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici Dženan Skelić. Pojašnjava da je dosadašnji rektor smijenjen, da je sud odbio odgodu izvršenja te odluke, te da odbijanjem imenovanja vršioca dužnosti Senat praktično ne priznanje odluke Suda, Upravnog odbora i Vlade ZDK.

- Plaća je trebala biti isplaćena jučer, ali nije jer je trenutni rektor Jusuf Duraković smijenjen od strane Upravnog odbora, ali tu smjenu Senat ne priznaje i nije htio da imenuje vršioca dužnosti u roku od tri dana, što je morao uraditi. Duraković je tražio odgodu izvršenja i drugostepeni sud je takav zahtjev odbio. Plaću ne možemo dobiti, jer on odluku ne može potpisati, a Senat neće da imenuje v.d. rektora, čime odbija sudske presude. Sad je pitanje hoćemo li poštovati zakon države u kojoj živimo. Sud presudio, meni se ne sviđa presuda, ali imam mehanizme, pravni lijek. Ne mogu reći da ne priznajem odluku suda. Pa nije on Josip Broz Tito, pa da priznaje samo sud svoje partije – kazao nam je profesor Skelić.

Univerzitet u Zenici oglasio se saopćenjem za javnost u kojem Vladu ZDK optužuje da “nezakonito manipulira i ucjenjuje 300 zaposlenih na Univerzitetu u Zenici”. Ministarstvo finansija ZDK je Univerzitetu vratilo kompletnu dokumentaciju za isplatu plaća.

- Ovo je direktan napad na egzistenciju 300 uposlenika i njihovih porodica, a sve u pokušaju da se nezakonitim političkim pritiscima i nezakonitim sredstvima izvrši utjecaj na akademsku zajednicu zbog pitanja izbora rektora, odnosno pokušaja njegove nezakonite i fingirane smjene u cilju uspostave pune političke i nezakonite kontrole vlasti nad Univerzitetom u Zenici. Pitanje izbora i smjene rektora Univerziteta, koje je u isključivoj nadležnosti Senata kako je propisano državnim Zakonom o visokom obrazovanju BiH, Zakonom o javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici i potvrđeno sa više odluka Ustavnog suda BiH, nikako ne može i ne smije biti razlog za obustavu plata zaposlenicima koji nemaju nikakve veze s tim procesom – navodi se u saopćenju.